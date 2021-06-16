Erol Bulut, Papiss Cisse'yi transfer ediyor

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 8. sırada tamamlayan ve teknik direktör Erol Bulut yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK, santrfor pozisyonuna takviye yaptı.

GAZİANTEP, CISSE TRANSFERİNDE MUTLU SONA ULAŞTI

Kırmızı - siyahlılar, teknik patron Erol Bulut'un Alanyaspor ve Fenerbahçe'den eski öğrencisi Papiss Cisse ile prensip anlaşmasına vardı.

CISSE, FENERBAHÇE'DE KAÇ GOL ATTI?

36 yaşındaki Senegalli forvet, geçen sezon Fenerbahçe'de 28 maçta görev aldı ve 5 gol, 2 asist kaydetti.

188 GOL ATTI, 26 ASİST YAPTI

Papiss Cisse, Newcastle United, Metz, Freiburg, Alanyaspor, Shandong Taishan, Chatearoux ve Fenerbahçe'de oynadı. 36 yaşındaki golcü oyuncu, kariyerinde 441 maçta 188 gol attı, 26 da asist yaptı.

(AJANSSPOR)



