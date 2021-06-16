SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Erol Bulut, Papiss Cisse'yi transfer ediyor

Erol Bulut, Papiss Cisse'yi transfer ediyor

16.06.2021 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Fenerbahçeli forvet Papiss Cisse'yi kadrosuna katıyor. Gaziantep'te Erol Bulut, Cisse transferini bizzat istedi. 36 yaşındaki Senegalli forvet, geçen sezon Fenerbahçe'de 28 maçta görev aldı ve 5 gol, 2 asist kaydetti.

Erol Bulut, Papiss Cisse'yi transfer ediyor

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 8. sırada tamamlayan ve teknik direktör Erol Bulut yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK, santrfor pozisyonuna takviye yaptı.

2772

GAZİANTEP, CISSE TRANSFERİNDE MUTLU SONA ULAŞTI

Kırmızı - siyahlılar, teknik patron Erol Bulut'un Alanyaspor ve Fenerbahçe'den eski öğrencisi Papiss Cisse ile prensip anlaşmasına vardı.

5400

CISSE, FENERBAHÇE'DE KAÇ GOL ATTI?

36 yaşındaki Senegalli forvet, geçen sezon Fenerbahçe'de 28 maçta görev aldı ve 5 gol, 2 asist kaydetti.

670

188 GOL ATTI, 26 ASİST YAPTI

Papiss Cisse, Newcastle United, Metz, Freiburg, Alanyaspor, Shandong Taishan, Chatearoux ve Fenerbahçe'de oynadı. 36 yaşındaki golcü oyuncu, kariyerinde 441 maçta 188 gol attı, 26 da asist yaptı.

(AJANSSPOR)

68


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Fenerbahçe ilk transferi açıkladı!Fenerbahçe ilk transferi açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
fenerbahçeye istifasından sonra bile hizmet etmeye devam ediyor kdjfjf
Erol kesin komsiyon almıştır
Erol hocam sendeki cisse aşkını anlamak mümkün değil

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şoke eden tecavüz suçlaması!

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şoke eden tecavüz suçlaması!

Ronaldo tarihe geçti, Portekiz kazandı!

Ronaldo tarihe geçti, Portekiz kazandı!

Bale'den Türkiye maçı sözleri: Düşmanca bir atmosfer olabilir

Bale'den Türkiye maçı sözleri: Düşmanca bir atmosfer olabilir

Rıdvan Dilmen bombayı patlattı! ''Ali Koç ile görüştüm''

Rıdvan Dilmen bombayı patlattı! ''Ali Koç ile görüştüm''

Devlerin maçında kazanan Fransa oldu

Devlerin maçında kazanan Fransa oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Galler maçı öncesi kötü haber

Galler maçı öncesi kötü haber

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Eriksen için etten duvar ördüler!

Eriksen için etten duvar ördüler!

Korku dolu anlar! Yıldız oyuncuya sahada kalp masajı

Korku dolu anlar! Yıldız oyuncuya sahada kalp masajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.