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Erol Bulut paylaşımındaki Fatih Terim gerçeği ortaya çıktı

ALMANYA HABERLERİ  | 20.06.2020 20:57 | Son Güncelleme

Erol Bulut'un Antalyaspor maçı sonrası paylaştığı fotoğraf çok konuşuldu. O fotoğrafın arkasında gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Erol Bulut paylaşımındaki Fatih Terim gerçeği ortaya çıktı

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’un Antalyaspor maçı sonrası yaptığı paylaşım çok konuşulmuştu. Konuyla ilgili Bulut’un basın danışmanı Volkan Küçük’ten bir açıklama geldi.

Antalyaspor’u 4-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’un rakibi olan Alanyaspor’da Erol Bulut’un paylaşımı gündem oldu.

Maçın ardından ekibiyle bir fotoğraf karesi paylaşan 45 yaşındaki teknik adam, “Tebrikler takım” yazmıştı. Ancak arkadaki bir detay dikkat çekti.

Odada Erol Bulut’un Galatasaray maçında yaşadığı sevincin fotoğrafı asılı duruyordu. Bu sevincin Fatih Terim’e yönelik olduğu çok konuşulmuştu. Galatasaray cephesi bu fotoğraf karesine tepki gösterdi.

Akşam gazetesine konuşan Bulut’un basın danışmanı Volkan Küçük, “Bu geleneksel bir fotoğraf çekimiydi. Her galibiyetten sonra teknik ekiple yapılan bir şey. Sosyal medya hesaplarına bakıldığında bunu net olarak görebilirsiniz. Fotoğrafın odaya asılması konusunda Erol Bulut’un kesinlikle bir emri olmamıştır” ifadelerini kullandı.

Fotoğrafın kulüp yetkilileri tarafından odaya asıldığını söyleyen Küçük, “Hocamız zaten böyle bir karaktere sahip biri değildir. Bu sevinçte yapılan hareketin Fatih Terim’e karşı olmadığını Erol Hocamız zaten açıklamıştı. Erol Hocamız’ın bu fotoğraf üzerinden bir başka kulübe veya kişiye mesaj yollamaya da kesinlikle ihtiyacı yoktur” dedi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, Bulut'un bu paylaşımı sonrası sosyal medya hesabından "Fatih Terim hocam büyüksün. Fotoğrafın bile başka bir takımın soyunma odasının duvarına asılıyorsa ve bundan başka bir yere mesaj veriliyorsa ... Sen 45 yaşındayken kazandığın nice şampiyonlukları ve Uefa kupasını düşününce Sağ olasın var olasın nur olasın İmparatorum benim" ifadelerini kullanmıştı.

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