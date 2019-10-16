Erol Bulut'tan UEFA'ya tepki

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 8. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını bugün akşam yaptığı idmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut’un yönetiminde gerçekleştirilen ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman, 3 takım halinde dar alanda yapılan turnuvayla devam etti. Kısa mesafeli koşularla sona eren antrenmana sakatlığı bulunan Lokman Gör ve Juanfran ile Yunanistan Milli Takımı kampında bulunan Bakasetas ve Siopis katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Salih Uçan ise takımdan ayrı çalıştı. Turuncu-yeşilliler Rizespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

"HEDEFİMİZ 3 PUAN ALMAK"

Antrenmandan önce gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, birkaç gün izinin ardından geçen hafta itibariyle antrenmanlara başladıklarını söyledi. Bulut, “Bir hazırlık maçı oynadık, Ukrayna 1. Lig'de 2. sırada bulunan takımla. Güzel bir maç geçti, 2-2’lik sonuç oldu. Orada az oynayan futbolcularımızın oyun temposuna uyum sağlaması ve diğer eksikliklerimizi görmemiz adına öyle bir hazırlık maçı oldu. Zaten Salı günü itibariyle bu hafta Rizespor maçı hazırlıklarımıza başladık. Bugünkü antrenmanla devam ediyoruz. Birkaç günümüz daha var. Kendimizi en iyi şekilde hazırlamakla ilgili eksikliklerimizi orada aynı şekilde tamamlayacağız. İnşallah hafta sonu oynayacağımız Rizespor maçına çıkıp, hedefimiz 3 puan almak, onu inşallah başaracağız” dedi.