Erol Bulut'un yerine kim gelecek? İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları!

Bir süredir Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Erol Bulut'un bugün itibari ile Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevine son verildiği açıklandı. Fenerbahçe Spor Kulübünün Twitter üzerinden yaptığı açıklamanın ardından Erol Bulut'un kulüpten neden ayrıldığı merak konusu oldu. Öte yandan, Fenerbahçe taraftarları Erol Bulut'un yerine geçecek isim hakkında arama motorları üzerinden araştırmalar yapıyor. İşte, Erol Bulut'un yerine geçecek olan o isim!

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2020-21 sezonunda futbol kulübünün Teknik Direktörlük görevinde olan Erol Bulut ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdıklarını duyurdu. Erol Bulut'un yerine gelecek isim ise yönetim kurulunun aldığı karara göre takımın teknik sorumlusu Emre Belözoğlu olacak.

EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?

7 Eylül 1980 yılında İstanbul'da doğan Emre Belözoğlu uzun yıllar boyunca orta sahada oynadı. 2004 yılında Pele tarafından açıklanan "Yaşayan en iyi 125 futbolcu" listesinde ilk 100'de yer aldı.

1990 - 2020 seneleri arasında 30 yıllık bir futbolculuk kariyeri olan Emre Belözoğlu, bu sürede 7 takımda forma giydi.

