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Erol Bulut: VAR ile ilgili söylediklerimi geri alıyorum

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 19.02.2019 18:42 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "VAR'ın daha adaletli olduğunu her zaman söyledim. Ligin ilk yarısında maçların iyi yönetildiğini düşünüyorum. Ufak tefek hatalar oluyor, onu herkes doğal karşılıyor çünkü sistem daha yeni, ilk senesi ama ikinci yarı başladığında olaylar değişti. Söylediklerimi geri almam gerektiğini düşünüyorum çünkü Beşiktaş maçında Adem'in kırmızı kart pozisyonunu hiç konuşmamıza gerek yok" dedi.

Erol Bulut: VAR ile ilgili söylediklerimi geri alıyorum

Bulut, Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili, "Erken gelen bir kırmızı kart oynayacağımız planı değiştirmiş oldu. Çünkü sonuçta Beşiktaş'a karşı oynuyorsunuz, kalitesi ortada olan bir takım, bireysel üst düzeyde olan futbolcuları var. Ayağa iyi pas yapan ve hareketli olan bir takım. 10 kişi kaldığınızda tabi bu işler zorlaşıyor. 1-0 geriye düşmemize rağmen 1-1'i yakaladık ama ondan sonra yine basit bir gol yedikten sonra işler daha da zorlaşıyor, zaman da daralıyor. Biraz risk almak zorunda kalıyorsunuz. Risk aldığınızda kalenizde pozisyon görüyorsunuz, nitekim kalemizde 2-3 pozisyon gördük. Maçı da 2-1 kaybetmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Bulut, Adem Büyük'ün gördüğü kırmızı kartla ilgili şu yorumda bulundu:

"Ligin ilk yarısı bittiğinde Var ile ilgili açıklamamda, 'VAR'ın daha adaletli olduğunu' her zaman söyledim. Ligin ilk yarısında maçların iyi yönetildiğini düşünüyorum. Ufak tefek hatalar oluyor, onu herkes doğal karşılıyor çünkü sistem daha yeni, ilk senesi ama ikinci yarı başladığında olaylar değişti. Söylediklerimi geri almam gerektiğini düşünüyorum çünkü Beşiktaş maçında Adem'in kırmızı kart pozisyonunu hiç konuşmamıza gerek yok. Yapmaması gerekiyordu, kırmızı kartı gördü. Doğal olarak oyundan atıldı ama oyunun ilk 5-10 dakikasında Ömer'e Vida tarafından yapılan bir hareket var, pozisyon bulabilirdik, Cüneyt hoca sarı kartını çıkartmadı. Dördüncü hakeme 'nu kart değil mi?' diye sordum, o da 'dokunmadı ki' dedi. Dokunmadıysa Cüneyt hoca niye faul verdi? O zaman benim futbolcuma sarı kart göstermesi lazım. Caner, direkt Ömer'in bileğine tabanıyla vuruyor sarı kart yok. Dorukhan'ın Ömer'e yaptığı hareket var, sarı kart yok. Oturup düşünmemiz lazım. Ben, VAR'ın adaletli olduğunu söyledim ama ikinci yarı başladığında düşüncemden vazgeçiyorum. Bundan yalnızca biz mi etkileniyoruz hayır başka takımlarda etkileniyor. Fenerbahçe başkanı da kendi şikayetlerini dile getirdi. Bu her kulübe olur ama maalesef Anadolu kulüplerine, ben daha doğrusu kendi takımım adına konuşayım; bize olan çok pozisyon var, hiç kart çıkarılmadı. Bize verilen kartlara bakılması lazım; doğru, yanlış olabilir ama rakibe de fazlasıyla kartların çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Aynısını Konyaspor maçında da yaşadık. Jahovic'in Mina'yla olan pozisyonu, kaval kemiğine tekme geldi, sarı kart yok. Jahovic, kalecimizin kolunu ısırdı bilmiyorum hangi ülkede kol ısırıldığında kart verilmiyor? Milosevic'in İssam'a yaptığı hareket, dudağı patladı, kart yok. Guilherme'nin başı yarıldı, kart yok. Neyi konuşalım? Konuşmuyoruz diye mi bu hale geldik veya üst tarafı zorladık ceza mı kesiyorlar? Bana biraz tuhaf geliyor."
Bulut, hücum anlamında etkili olmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Açık yakalanıyorsunuz, yakalandığınızda rakipte sizin yaptığınız basit hatalardan pozisyon bulmaya çalışıyor. Bir şeyi görmeniz lazım şuan ligin en çok gol atan beşinci takımı, en az gol yiyen dördüncü takımıyız. Ufak tefek detaylar üzerinde çalışmamız gerektiğini zaten söyledim. Hem hücum hem de defans anlamında bunları gidermeye çalışıyoruz. Böyle büyük maçlarda birkaç futbolcumuz normal performansının altında olduğu zaman zaten sıkıntı yaşıyoruz. Zaten birkaç sakat oyuncumuz var. Elimizdeki kadromuz belli, onlarla birlikte en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve en iyisini yapmak için çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Başarılı çalıştırıcı, bir gazetecinin 'Çaykur Rizespor karşılaşmasında kadroda revizyon olacak mı?' sorusuna, "Adem kırmızı kart gördüğünden dolayı bizimle birlikte olamayacak. Murat Akça ve Guilherme'nin bir sakatlığı var. Önümüzde birkaç günümüz daha var, durumlarına bakacağız. Ona göre yolumuzu çizeceğiz. Birde performanstan dolayı birkaç futbolcumuz büyük ihtimalle yer almayacak. Onlarında oturup düşünmesi lazım" cevabını verdi.

Bulut, lig ve kupa maçlarına ilişkin, "Lig ile başlayalım, ligde önümüzde oynayacağımız dört maç bizim üst tarafta mı, orta sıralarda mı yer alacağımızı belirleyecek. Kupada da Göztepe'ye karşı sahamızda 1-0 galip geldik. Orada da hedefimiz galip gelerek tur atlamak ve finale kadar yürümek. Rize iyi bir çıkış yaptı. Alt sıralardan kendisini kurtarıp orta sıralarda yer aldı. Tabi ki zor maç, Rize deplasmanı her takım için zor ama ne olursa olsun biz oraya puan ya da puanlar için gideceğiz" şeklinde konuştu.

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Evkur yeni Malatyaspor Erol Bulut

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