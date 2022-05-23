Cinsel taciz iddiası Elon Musk'ı bitirdi! Tek günde serveti eridi

Elon Musk'ın cinsel taciz suçlaması geniş yankı buldu. İddialara göre, Musk, bir SpaceX uçuş görevlisine masaj sırasında vücudunun alt yarısını kaplayan çarşafı çıkardı ve ona cinsel organını gösterdi. "Daha fazlasını yapması" durumunda ise ata binen görevliye bir at almayı teklif etti.

Musk tarafından kurulan havacılık firması SpaceX'in, 2018 yılında cinsel taciz iddiasını çözmek için uçuş görevlisine 250 bin dolar ödediği öne sürüldü. Musk ise iddiayı yalanladı.

BİR GÜNDE MİLYARLARCA DOLAR KAYIP!

Tesla CEO'su Elon Musk, kendisine karşı cinsel taciz iddialarının ortaya çıkmasıyla ise sadece tek bir günde 10 milyar dolar kaybetti. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre ünlü milyarderin serveti geçen perşembe 212 milyar dolar değerindeyken, ertesi gün yalnızca 201 milyar dolar değerindeydi.

Musk, uçuş görevlisine 250 bin dolar ödediği iddia edilen SpaceX'in yaklaşık %47'sine sahip. Geçen hafta, şirketin 125 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştığı tahmin ediliyordu. Ama özel bir şirket ve bu nedenle değerlemesi günden güne pek değişmiyor.

Musk'ın serveti üzerinde en önemli etkiye sahip olan şey ise Tesla'nın halka açık piyasalardaki hisse senedi performansı. Musk, BBC'ye göre elektrikli otomobil üreticisinin yaklaşık %15'ine sahip.

ELON MUSK'IN SERVETİ UZUN BİR SÜREDİR ERİYOR

Ancak Musk'ın cinsel taciz iddiasına yönelik haberler ve buna bağlı mali çöküş, bu yılın başından bu yana uzun süreli bir servet düşüşündeki en son olay olarak değerlendirildi.

Bloomberg'in tahminine göre, Musk yılın başında bu yana 69 milyar dolardan fazla yoksul. Bunun nedeni kısmen, yatırımcıların küresel ekonominin sağlığı konusunda endişe duyması nedeniyle Tesla'nın hisse senedi fiyatının küresel bir borsa satışında aşağı çekilmesi oluşturuyor.

Ancak Tesla'nın yatırımcılarının "kilit adam riski" veya bir kişinin karşılaştığı zararların tüm organizasyonu nasıl olumsuz etkileyebileceğini düşünmeleri de muhtemel bulunuyor. Wedbush analisti Dan Ives, Musk'ın Tesla'ya olan bölünmüş dikkatine ve yaklaşmakta olan Twitter satın alımına atıfta bulunarak, "Musk için dikkat dağıtıcı riskleri görmezden gelmek zor" dedi.

Aynı zamanda, Tesla'nın hisse senedi fiyatındaki düşüş, Musk'ın Nisan ayında Twitter'ı 44 milyar dolara özel alacağını açıklamasından bu yana hız kazandı. Insider'ın bildirdiğine göre, bu duyurudan bir gün sonra Tesla'nın hisseleri, hissedarların Twitter'ı devralmasını nasıl finanse edeceğini merak ettiği için yüzde 12'den fazla düştü.

"İNSANLAR ENDİŞE EDİYOR"

Bloomberg'in bildirdiğine göre, yalnızca geçen hafta otomobil üreticisinin hissesi yüzde 14 düşerek piyasa değerinden yaklaşık 110 milyar doları sildi. ETF Future Fund LLC'nin kurucusu ve yönetici ortağı Gary Black, "Twitter anlaşması ortada olduğu ve Tesla'nın hisseleri düştüğü sürece, insanlar Musk'ın daha fazla hisse satması gerekeceğinden ve dikkatinin dağılacağından, bu nedenle de Tesla'ya gerektiği kadar ilgi göstermeyeceğinden endişe ediyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan uzmanlar, Tesla ile ilgili olumsuz haberler devam ettikçe Musk'ın servetinin daha da küçüldüğünü göreceğini söylüyor. Geçen Cuma günü ABD’de Musk'ın Tesla'nın otomobillerindeki otopilot işlevinin düzgün çalışmamasından kaynaklandığı iddia edilen araba kazalarına tepkisini inceleyen yeni bir belgesel olan "Elon Musk's Crash Course" yayınlandı.

Aynı gün Musk, Twitter'da, Tesla'da doğrudan kendisine rapor verecek bir "hardcore dava departmanı" kurduğunu duyurdu ve "Kan çıkacak” diyerek ilginç bir tweet paylaştı.

