Ersan İlyasova sağlık kontrolünden geçti

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında organize edilecek FIBA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosundan bulunan NBA patentli oyuncu Ersan İlyasova sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
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