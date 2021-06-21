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Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz, kampa Kanada'da katılacak

21.06.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA'de oynayan milli basketbolcularımız Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz, A Milli Basketbol Takımı'nın kampına Kanada'da katılacak.

Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz, kampa Kanada'da katılacak

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz, millilere Kanada'da dahil olacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesine açıklamalarda bulunan A Erkek Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri, ay-yıldızlı ekibin Kanada'nın Victoria kentinde 29 Haziran-4 Temmuz'da düzenlenecek elemelerin hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdüğünü bildirdi.

A Milli Takım'ın 24 Haziran Perşembe günü Kanada'ya giderek kampa gireceğini aktaran Tunçeri, "Kadromuzda yer alan ve NBA'de sezonu sona eren Ersan İlyasova ile Furkan Korkmaz da Kanada'da gerçekleştirilecek kamp çalışmalarımıza dahil olacak. 14 kişilik kadromuzla organizasyonda yerimizi alacağız." ifadelerini kullandı.

Elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alan milliler, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü aynı saatte Çekya ile mücadele edecek.

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Anahtar Kelimeler:
NBA
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