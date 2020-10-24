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Ersan Parlatan: Genel anlamda sert bir maç oldu

GÖZTEPE HABERLERİ  | 24.10.2020 08:22 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 6. haftasında Göztepe deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Parlatan, ilk yarı ve ikinci yarı tamamen farklı bir oyun sergilediklerinin altını çizerek, maçın genel anlamda sert olduğunu dile getirdi.

Ersan Parlatan: Genel anlamda sert bir maç oldu

İlk devre ve ikinci devre farklı farklı Göztepe izlediklerini söyleyen Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "İlk devre sahadaki oyuncularımız aslında topa hakimiyet kurabilen, topun bizde kalmasını sağlayabilecek oyunculardı. Ama ilk yarıda topun bizde kalma süresi çok azdı. Yine de savunma yapmasını bilen bir takım görüntüsü verdik" şeklinde düşüncelerini paylaştı.

İkinci devre oyuncu değişiklikleri yaptıklarını aktaran Parlatan, "Oyun anlayışımız farklı oldu. Son paslarımız biraz daha net olsa gol pozisyonları yakalayabilirdik. Bunun üzerine çalışmamız lazım. Son pasları bir türlü takım arkadaşlarına bulaştıramadılar. Hücum geçişini daha iyi yapabilsek belki goller bulacağız" değerlendirmesini yaptı.

Parlatan, "Genel anlamda sert bir maç oldu. Oyunun getirdiği pozisyonlarda ikili mücadelelerde genelde sertlik vardı. Oyunun durması gayet normal. Ama genel anlamda buradan çıkaracağımız dersler var" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA / İHA
FOTOĞRAF: İHA

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