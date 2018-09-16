Ersan ve Semih Ankara’daki atmosfer ve taraftarları övdü

Çin’de düzenlenecek FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası’nın eleme müsabakalarında ikinci tur ilk maçında Ankara’da Karadağ’ı 79-69 mağlup eden A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Ersan İlyasova ve Semih Erden, Uluslararası Basketbol Federasyonu’nun (FIBA) resmi internet sitesinea açıklamalarda bulundu.

Ersan İlyasova: “Ankara bize hep iyi geliyor”

Milli Takım’da olmanın muhteşem bir duygu olduğunu söyleyen Ersan İlyasova, “Milli Takım’da olmak benim için muhteşem bir duygu. Bu takımda yeniden yer almak beni heyecanlandırıyor ve onurlandırıyor. Maç boyunca salonda harika bir atmosfer vardı, taraftarlarımız bizim için her zaman ekstra motivasyon kaynağı oluyor. Ankara bize hep iyi geliyor. Karadağ galibiyetinin ardından şimdi Slovenya’ya olumlu bir ruh haliyle gideceğiz. 2010 Dünya Şampiyonası’nın grup müsabakalarını da Ankara’da oynamıştık. O zaman da inanılmaz bir atmosfer vardı. O zaman güzel şeyler başarmıştık ve şimdi de taraftarlarımızın desteği ile iyi şeyler yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.