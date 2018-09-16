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Ersan ve Semih Ankara’daki atmosfer ve taraftarları övdü

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 16.09.2018 14:55 | Son Güncelleme

A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Ersan İlyasova ve Semih Erden, Karadağ maçında Ankara’daki atmosfer ve taraftarlar hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Ersan ve Semih Ankara’daki atmosfer ve taraftarları övdü

Çin’de düzenlenecek FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası’nın eleme müsabakalarında ikinci tur ilk maçında Ankara’da Karadağ’ı 79-69 mağlup eden A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Ersan İlyasova ve Semih Erden, Uluslararası Basketbol Federasyonu’nun (FIBA) resmi internet sitesinea açıklamalarda bulundu.

Ersan İlyasova: “Ankara bize hep iyi geliyor”

Milli Takım’da olmanın muhteşem bir duygu olduğunu söyleyen Ersan İlyasova, “Milli Takım’da olmak benim için muhteşem bir duygu. Bu takımda yeniden yer almak beni heyecanlandırıyor ve onurlandırıyor. Maç boyunca salonda harika bir atmosfer vardı, taraftarlarımız bizim için her zaman ekstra motivasyon kaynağı oluyor. Ankara bize hep iyi geliyor. Karadağ galibiyetinin ardından şimdi Slovenya’ya olumlu bir ruh haliyle gideceğiz. 2010 Dünya Şampiyonası’nın grup müsabakalarını da Ankara’da oynamıştık. O zaman da inanılmaz bir atmosfer vardı. O zaman güzel şeyler başarmıştık ve şimdi de taraftarlarımızın desteği ile iyi şeyler yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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Semih Erden: “Bu galibiyet taraftarlarımıza armağanımız olsun”

Grubun ilk maçının kazanmanın önemine değinen Semih Erden ise, “Muhteşem bir seyircinin önünde, dolu bir salona oynadık. Taraftarımız bizi yalnız bırakmadı ve çok güzel bir atmosfer yaptılar. Kazandığımız için mutluyuz, bu galibiyet taraftarlarımıza armağanımız olsun. Ankara seyircisi bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Onların bu güçlü desteği ile burada iyi galibiyetler aldık. 2010 Dünya Kupası’nda da grup maçlarını burada oynamıştık. Yine muhteşem bir atmosfer vardı. Burada oynamak bize her zaman iyi gelmiştir, 2010’da da böyleydi, 2018’de de böyle. Başarılara ilk adımı attığımız yerdir Ankara. Onun için burada taraftarlarımızın önünde oynamayı seviyoruz” şeklinde konuştu.

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