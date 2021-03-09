SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Ersin Destanoğlu için Fransa'dan iki büyük teklif

Ersin Destanoğlu için Fransa'dan iki büyük teklif

09.03.2021 08:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ersin Destanoğlu için Fransa'dan iki büyük teklif

Teknik direktör Sergen Yalçın’dan geçen sezonun son bölümünde formayı alan Ersin Destanoğlu, ortaya koyduğu istikrarlı performansla kaleyi bırakmamıştı.

Lyon’un ardından bir başka Fransız ekibi Marsilya da Kara Kartal’ın genç kalecisinin peşine düştü. Sezon sonu için şimdiden girişimlerde bulunan Lig 1 ekibi, transferde ısrarcı... Siyah-Beyazlılar ise yetenekli file bekçisi için 10 milyon Euro istiyor .

LYON'DAN SONRA BİR KULÜP DAHA

Kendisini en iyi şekilde geliştirmeye devam eden 20 yaşındaki file bekçisi, başarılı görüntüsü sonrasında transfer piyasasının da gözdesi haline gelmişti. Fransa Lig 1 ekibi Lyon’un takibinde bulunan Ersin’e, aynı ülkeden başka bir kulübün de talip olduğu ortaya çıktı.

MARSİLYA, TEMASLARA BAŞLADI

Genç kaleciyi takibe alan Marsilya’nın, sezon sonunda Ersin’i kadrosuna katmak için şimdiden Siyah-Beyazlılar’la temaslara başladığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ FİYATI BELİRLEDİ: 10 MİLYON EURO

Ara transfer döneminde de Ersin Destanoğlu için teklifler alan ancak hepsini geri çeviren yönetim, başarılı kalecinin sezon sonu için fiyatını belirledi. Siyah-Beyazlılar’ın, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da görev alması beklenen yetenekli isim için 10 milyon Euro’luk bonservis beklentisi içinde olduğu öğrenildi.

GELECEK SEZON AVRUPA

Genç file bekçisinin de yeni sezonda kariyerine Avrupa’da devam etme konusuna sıcak baktığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı
Ahmet Nur Çebi, kadın futbolcularla buluştuAhmet Nur Çebi, kadın futbolcularla buluştu
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Ersin Destanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yalandan kim ölmüş

En Çok Okunan Haberler

Papa'dan Erdoğan'a mesaj! Türk halkı için bu ifadeleri kullandı

Papa'dan Erdoğan'a mesaj! Türk halkı için bu ifadeleri kullandı

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

Son dakika - Fenerbahçe'de Pelkas hastaneye kaldırıldı!

Son dakika - Fenerbahçe'de Pelkas hastaneye kaldırıldı!

Caner yüzünden Erol Bulut'la araları bozuldu

Caner yüzünden Erol Bulut'la araları bozuldu

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert sözler!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert sözler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Emre Belözoğlu istifa etti iddiası

Emre Belözoğlu istifa etti iddiası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Süper Lig devinden Edin Visca bombası

Süper Lig devinden Edin Visca bombası

İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin'in bardağı taşıran sözleri!

İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin'in bardağı taşıran sözleri!

Toplantı sona erdi! İstifa kararı çıktı!

Toplantı sona erdi! İstifa kararı çıktı!

Diğer Haberler

Beşiktaş'ta 29 golün maliyeti: 42 milyon TL

Beşiktaş'ta 29 golün maliyeti: 42 milyon TL

Ersin Destanoğlu için Fransa'dan iki büyük teklif

Beşiktaşlı yıldıza iki dev teklif!

Ahmet Nur Çebi, kadın futbolcularla buluştu

Ahmet Nur Çebi, kadın futbolcularla buluştu

Erman Özgür'den Tyler Boyd'a sert tepki: Boşu boşuna 'şikeci' damgası yiyeceksin ne gerek var!

''Şikeci damgası yiyeceksin ne gerek var!''

Ali Naibi'nin Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı sözleri

Ali Naibi'nin Orman, Çebi, Güneş ve Avcı sözleri

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar fırtınası

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar fırtınası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.