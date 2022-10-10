Ersin Korkut yeni filminde gizlice evlendi

Menajer oyuncu ilişkisini yakışıklı olmayan yetenekli oyuncunun yaşadığı zorlukları esprili bir dille anlatan ‘Kalp Estetiği’ sinema filminin oyuncuları çekimler için şu suralar Düzce’de bulunuyor. Eğlenceli geçen çekimler zaman zaman gülmekten çekilemezken Ersin Korkut’n damatlık pozlar çok konuşulacağa benziyor. Senaryo gereği oyuncu Pınar Demiral il evlenen Korkut, çekimler sonrası gelin-damat pozu verince eğlenceli kareler ortaya çıktı

Düzce Belediyesi ve Belediye başkanı Faruk Özlü’nün ana destekleriyle hayata geçen Yapımı CMPFİLM-11KFİLM VE GEPA YAPIM’ ait İ yapımcılığını olarak Alper Babayağmur’un üstlendiği yönetmen koltuğunda Haydar ‘Işık’ın oturduğu başrollerinde Müge Boz, Evliya, Aykan, Ersin Korkut’un paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Hakan Bilgin,Ayberk Yılmaz, Asel Erensoy, Bahtiyar Engin, Bora Sivri gibi kuvvetli isimler yer alıyor.

Mart ayında izleyici ile buluşmaya hazırlanan ‘Kalp Estetiği’ filmi kuvvetli senaryosu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

KONUSU:

Çılgın menajer Tufan, tek oyuncusu Timuçin’i ünlü yapmak için her yolu denemektedir. Timuçin, yetenekli bir oyuncu olmasına rağmen yeterince yakışıklı olmadığından bir türlü istediği önemli rolleri alamaz.

Tufan’ın ilginç ve hileli tanıtım fikirleri yüzünden Timuçin’in başına gelmeyen kalmaz. Tufan’ın kural tanımazlığı, üst üste gelen şansızlıklar ve medya dünyasının acımasızlığı Timuçin’i iyice hırpalamıştır. Çirkinliğinden dolayı bir türlü başarılı olamayan Timuçin’in yolları, dış görünüşe çok önem veren güzel plastik cerrah Elvan ile kesişir. Öfke ve nefretle başlayan ilişkileri kısa sürede, dostluğa dönüşür. Elvan, Tufan ve Timuçin arasındaki dostluktan ve birbirlerine olan inançlarından çok etkilenir.



Elvan, bu sefer estetiği kalplere yapacaktır.

Yetenekli ve çirkin bir oyuncu… Kural tanımayan çılgın bir menajer… Dünyaca ünlü bir plastik cerrah… Komik bir yol kesişmesiyle buluşuyor…

Ekranların büyülü dünyasını ve parlayan yıldızların başından geçenleri anlatan kahkaha dolu bir yolculuk; Kalp Estetiği!

