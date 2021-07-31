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Ersu Şaşma Tokyo 2020'de finallere kaldı

31.07.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli yıldız Ersu Şaşma Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler sırıkla atlamada finallerde yarışmaya hak kazandı.

Ersu Şaşma Tokyo 2020'de finallere kaldı

Milli atlet Ersu Şaşma, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalarak bunu başaran ilk Türk atlet oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde sırıkla atlama elemelerinde mücadele eden Ersu, 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

Bu başarısı Ersu'yu sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçirdi.

Milli sporcu, 3 Ağustos Salı günü yapılacak finallerde yarışacak. (AA)

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Tokyo
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