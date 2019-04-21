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Ersun Yanal: 5 hafta sonra radikal kararlar geliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.04.2019 22:59 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-0 yenildikleri maç sonrası "Sezon sonunda önemli kararlar alacağız. Radikal eylem kararları için 5 hafta var. Bu 5 haftada yönetilmesi gereken bir süreç var" diye konuştu.

Ersun Yanal: 5 hafta sonra radikal kararlar geliyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Artık krizden çıkmaları gerektiğini kaydeden Yanal, "Çok yoğun bir maçtan çıktık. Derbideki mücadelenin buraya yansımaması bizi şaşırttı. Beklediğimiz coşku ve tempoyu ortaya koyacak bir oyun oynamadık. Bu eleştiriyi kendimize yaptık. Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana krizde olması, zaman zaman bunun yönetilmesi ve tekrar bu duruma düşmesini hala görüyoruz. Yoğun mesai harcıyoruz. Bu 5 hafta toparlanmalı ve önümüzdeki dönemi planlamalıyız" ifadelerini kullandı.

GENÇ OYUNCULARA NEDEN ŞANS VERMİYOR?
Genç oyunculara şans vermediği için eleştirilen teknik adam, "Yaklaşık 90 antrenman yaptık geldiğimizden bu yana ve bunun yklaşık 40'ını gençlerle birlikte yaptık. Genç oyuncularımızın bu stresin yönetilmesi gereken yerde ne kadar kullanılması gerektiği konusunda son derece deneyimliyim. Bahsedilen oyuncuların şu anda oynatılmasıyla kazanılacağını düşünmüyorum. Daha yeni profesyonel imzayı atmış, hiç oynamamış oyuncuların, şu stresin yönetilmesi gereken ortamda kaybedersiniz. Emin olun, herkesten fazla bunu yapmayı düşünüyorum" dedi.

"RADİKAL KARARLAR İÇİN 5 HAFTA VAR"
Sezon sonunda önemli kararlar alacaklarının sinyalini veren Yanal, "Radikal eylem kararları için 5 hafta var. Bu 5 haftada yönetilmesi gereken bir süreç var. Bu sürecin içinde de ligi bitireceğimiz yer var" diye konuştu.

SKRTEL: DAHA FAZLA GOL YİYEBİLİRDİK
Martin Skrtel ise "Çok kötü bir performans sergiledik. Daha fazla gol de yiyebilirdik. Rakibimiz çok fazla şans buldu ama fırsatları değerlendiremedi. Kendi hatalarımızdan bunlar oldu, böyle olmamalıydı. Mağlubiyeti hak ettik. Aslında bu akşam tüm sezonun özeti gibiydi. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama kendi hatalarımızla rakibe umut veriyoruz. Bu akşam da öyle bir akşamdı. Sonra rakibimiz gol atıyor ve çabalamamız gerekiyor. Kötü bir geceydi, ders almamız ve bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor. 5 maç var, sezonu en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

HARUN TEKİN: TARİHİMİZİN EN KÖTÜ SEZONU
Harun Tekin de "Üzgünüz, ben de çok üzgünüm, takım arkadaşlarım da çok üzgün. Kazanmak için hiçbir şey yapamadık. Elimden geleni yapıyorum ama bugün katkı sağlayamadım. Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum ama bu sezon herkes için şanssızlık oldu. Tarihimizin en kötü sezonunu yaşıyoruz. Ben bu formayı her giydiğimde heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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