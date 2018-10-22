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Ve Ersun Yanal ortaya çıktı!

FUTBOL HABERLERİ  | 22.10.2018 18:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli taraftarların takımın başında görmek istediği Ersun Yanal ortaya çıktı. Teknik Direktör Ersun Yanal, Bundesliga’da oynanan Bayer Leverkusen-Hannover mücadelesini takip etti.

Ve Ersun Yanal ortaya çıktı!

Başarılı teknik direktör Ersun Yanal, dün Bundesliga’da oynanan Bayer Leverkusen-Hannover müsabakasını takip etti.

Eşi İrem Yanal ile birlikte karşılaşmayı izlemeye giden tecrübeli teknik adam, mücadele esnasında notlar alarak oyuncu analizlerine de devam etti.

Leverkusen-Hannover müsabakası 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

Ersun Yanal'ın adı uzun bir süre, Cocu'nun yerine Fenerbahçe teknik direktörlüğü için geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ersun yanal Fenerbahçe bayer leverkusen hannover 96

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