Ve Ersun Yanal ortaya çıktı!

Başarılı teknik direktör Ersun Yanal, dün Bundesliga’da oynanan Bayer Leverkusen-Hannover müsabakasını takip etti.
Eşi İrem Yanal ile birlikte karşılaşmayı izlemeye giden tecrübeli teknik adam, mücadele esnasında notlar alarak oyuncu analizlerine de devam etti.
Leverkusen-Hannover müsabakası 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.
Ersun Yanal'ın adı uzun bir süre, Cocu'nun yerine Fenerbahçe teknik direktörlüğü için geçmişti.
Mehmet Ekici'den kötü haber!
SERIE A | Frosinone 3 - 3 Empoli
Fenerbahçeli eski futbolcu Vincent Janssen Galatasaray'a teklif edildi
Fenerbahçe'de büyük gol krizi
Sivasspor - Fenerbahçe maçında İlhan Mansız sürprizi
Ronaldo tarihe geçti!
Garry Rodrigues Valencia yolcusu
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Ozan Tufan teklifi
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu
Futbolcuların bedelli askerliklerini haziran ayında yapabilmeleri için çalışma yürütülüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum