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Ersun Yanal'da çarpıcı gelişme!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.12.2018 20:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy'un yaklaşık bir saat birebir görüşme yaptığı Ersun Yanal'la 1.5 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşmasına vardığı belirtilirken sıcak bir gelişme yaşandı.

İşte yaşananlar...

Ersun Yanal'da nihai kararı Ali Koç verecek

Ligde alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe camiasının adeta ortak isteği haline gelen teknik direktör Ersun Yanal ile ilk zirvesini gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde gözler başkan Ali Koç'a çevrildi.

Ligde alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe camiasının adeta ortak isteği haline gelen teknik direktör Ersun Yanal ile ilk zirvesini gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde gözler başkan Ali Koç'a çevrildi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy'un yaklaşık bir saat birebir görüşme yaptığı tecrübeli teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşmasına vardığı sarı-lacivertli yönetimin nihai karar konusunda yurt dışında bulunan başkan Ali Koç'un İstanbul'a dönmesinin beklendiği öğrenildi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy'un yaklaşık bir saat birebir görüşme yaptığı tecrübeli teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşmasına vardığı sarı-lacivertli yönetimin nihai karar konusunda yurt dışında bulunan başkan Ali Koç'un İstanbul'a dönmesinin beklendiği öğrenildi.

YANAL TELEFONLARINI NEDEN KAPATTI?

YANAL TELEFONLARINI NEDEN KAPATTI?

Dün öğle saatlerinde gerçekleşen zirve sonrası teknik direktör Ersun Yanal'ın telefonlarını kapatması ve sarı-lacivertli yönetimin de iki gündür bu konuda bir yalanlama yapmaması görüşmeyi doğrularken, Semih Özsoy'un başkan Koç ile biraraya geldikten sonra konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağı belirtildi.

Dün öğle saatlerinde gerçekleşen zirve sonrası teknik direktör Ersun Yanal'ın telefonlarını kapatması ve sarı-lacivertli yönetimin de iki gündür bu konuda bir yalanlama yapmaması görüşmeyi doğrularken, Semih Özsoy'un başkan Koç ile biraraya geldikten sonra konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağı belirtildi.

Başkan Ali Koç'un kendi özel işleri için yurt dışında bulunduğu öğrenilirken, yönetime yakın isimler sürecin yavaş işleme nedeninin Cocu'nun sözleşme feshinden kaynaklanan hukuki durum olduğunu belirttiler.

Başkan Ali Koç'un kendi özel işleri için yurt dışında bulunduğu öğrenilirken, yönetime yakın isimler sürecin yavaş işleme nedeninin Cocu'nun sözleşme feshinden kaynaklanan hukuki durum olduğunu belirttiler.

COCU'NUN FESHİ UEFA'YI MI BEKLİYOR?

COCU'NUN FESHİ UEFA'YI MI BEKLİYOR?

Yeni teknik direktör konusunda en önemli sıkıntısı Cocu'nun sözleşmesinin fesh edilmemesi olurken Fenerbahçe yönetimin Hollandalı teknik adamın sözleşmesini hala fesh edememesi kafaları karıştırdı.

Yeni teknik direktör konusunda en önemli sıkıntısı Cocu'nun sözleşmesinin fesh edilmemesi olurken Fenerbahçe yönetimin Hollandalı teknik adamın sözleşmesini hala fesh edememesi kafaları karıştırdı.

Başkan Ali Koç'un geçmişte sözleşmesinin fesh edilmesi halinde teknik adama sadece bir yıllık ücretinin ödeneceğini söylemesine karşılık feshin gerçekleşmemesi "Ya fesih maddesi başkanın dediği gibi değil ya da ocak ayında yapılacak UEFA denetimi bekleniyor" sorularını gündeme getirdi.

Başkan Ali Koç'un geçmişte sözleşmesinin fesh edilmesi halinde teknik adama sadece bir yıllık ücretinin ödeneceğini söylemesine karşılık feshin gerçekleşmemesi "Ya fesih maddesi başkanın dediği gibi değil ya da ocak ayında yapılacak UEFA denetimi bekleniyor" sorularını gündeme getirdi.

Yönetime yakın kaynaklar Cocu'nun sözleşme fesih maddesinin açık olduğunu teknik adamın gönderilmesi halinde bir yıllık alacağının ödenmesinin yeterli olacağını belirtirken krizin nedeninin ocak ayı sonunda yapılacak olan UEFA kulüp lisans denetimi olduğunu ifade ettiler.

Yönetime yakın kaynaklar Cocu'nun sözleşme fesih maddesinin açık olduğunu teknik adamın gönderilmesi halinde bir yıllık alacağının ödenmesinin yeterli olacağını belirtirken krizin nedeninin ocak ayı sonunda yapılacak olan UEFA kulüp lisans denetimi olduğunu ifade ettiler.

İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi ocak ayındaki bu denetimde sıkıntı yaşamamak için Cocu ve ekibinin feshinden kaynaklanacak maddi külfeti sözleşme feshini denetim sonrasına sarkıtmak.

İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi ocak ayındaki bu denetimde sıkıntı yaşamamak için Cocu ve ekibinin feshinden kaynaklanacak maddi külfeti sözleşme feshini denetim sonrasına sarkıtmak.

Tabii TFF talimatlarına göre bir takım mevcut teknik direktörünün sözleşmesini fesh etmeden yeni bir teknik adamla sözleşme imzalayamıyor.

Tabii TFF talimatlarına göre bir takım mevcut teknik direktörünün sözleşmesini fesh etmeden yeni bir teknik adamla sözleşme imzalayamıyor.

Ersun Yanal konusundaki sürecin açıklanamama nedeni olarak da bu olay gösteriliyor. (Sporx)

Ersun Yanal konusundaki sürecin açıklanamama nedeni olarak da bu olay gösteriliyor. (Sporx)
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Fenerbahçe ersun yanal Semih Özsoy ali koç

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
takımın başına Yanal gelse de yalan takım yok
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