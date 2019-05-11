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Ersun Yanal'dan Rizespor-Galatasaray maçı yorumu: Kapkara bir geceydi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.05.2019 22:46 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 sona eren Akhisarspor maçının ardından konuştu. Rizespor-Galatasaray maçını işaret ederek “Türk futboluna geçmiş olsun” diyen Yanal, “Futbolumuz adına kapkara bir geceydi” ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal'dan Rizespor-Galatasaray maçı yorumu: Kapkara bir geceydi

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Akhisarspor’u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Sözlerine 2 başlık altında başlayacağını söyleyen Yanal, ilk olarak takımının Akhisarspor ile oynadığı karşılaşmayı değerlendirdi. 2-0’ın ardından kaçan penaltıyla istedikleri oyun karakterini de kaçırdıklarını söyleyen Yanal, “Devreye 2-1 girmemiz de, yöneteceğimiz oyunu yönetmekte zorlanacağımızın habercisiydi. Bu streste sonucu almak çok önemliydi ve sonucu aldık. Fenerbahçe’nin önünde yeni bir süreç başladı. 2 haftalık süreci doğru yönetip, bu sürecin getireceği kazançlara konsantre olmamız gerekiyor. 2 maçı da iyi şekilde kapatmamız gerekiyor” dedi.

GALATASARAY MAÇI YORUMU: FUTBOL ADINA KAPKARA BİR GECEYDİ
İkinci başlık olarak Çaykur Rizespor-Galatasaray maçına değinen Ersun Yanal, ilk olarak kaval kemiği kırılan Emre Akbaba’ya geçmiş olsun dileklerini söyledi. Maçta çok konuşulan hakem hatalarını işaret eden deneyimli çalıştırıcı, “Futbol adına kapkara bir geceydi ve Türk futboluna da geçmiş olsun” açıklamasında bulundu.

Galatasaray maçıyla ilgili yazılan çizilen çok şey olduğunu sözlerine ekleyen Yanal, “Maçtan sonra yorumları da okudum. Ben yorumumu geçmiş olsun diyerek yapıyorum. Artık tedavi mi edeceğiz, ne yapacağız bakacağız. Daha nasıl yorum yapayım” açıklamasını yaptı.

“TEDAVİYİ YETKİLİLER BULACAK”
Türk futboluna geçmiş olsun diyen ve bu konudaki açıklamalarını sürdüren Ersun Yanal, “Açık konuşmalar, çok net şekilde yazıldı. Belki de en doğrusunu ben söylüyorum, geçmiş olsun diyorum. Türk futbolunu ayağa kaldırmak da yetkililerin elinde. Mutlaka tedavi sürecini başlatacaklardır” dedi.

'ŞAMPİYONLUKTAN ETTİK' SÖZLERİ
Galatasaray derbisinin ardından “Galatasaray’ı şampiyonluktan ettik” açıklamaları sorulan Yanal, “Biz burada kendi takımımızın yorumunu yapmak istiyoruz. ‘Galatasaray’ı şampiyonluktan ettik’ derken, ne dediğimi iyice irdelerseniz anlarsınız. Biz, kimsenin buradan elini kolunu sallayarak kazanamayacağını söyledik. O takıma da bunu yaşatmadık” diye konuştu.

Son olarak Fenerbahçe’nin ligdeki durumunu yorumlayan Yanal, “İkinci yarının son 2 haftasında göreve geldim ve bu kötü süreci birlikte yaşadık. 2 maçımız var ve bunları da kazanıp, önümüzdeki süreci planlayıp, bunlardan ders çıkararak hedeflerimizi belirleyeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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