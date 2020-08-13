Ersun Yanal’dan Semih Özsoy’a mesaj

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, geçtiğimiz gün istifa eden Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy için sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Yanal mesajında, "İstifa şerefli bir müesesedir. Fenerbahçe için mücadeleni dışarıdan daha güçlü yapacağına inanıyorum. #SemihÖzsoy" ifadelerini kullandı. (İHA)
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