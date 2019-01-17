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Ersun Yanal: Devre arasında 10 tane transfer yapamayız

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.01.2019 23:23 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktörü Ersun Yanal, Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal: Devre arasında 10 tane transfer yapamayız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Pozisyonları değerlendiremediklerini kaydeden Yanal, "Bu tür maçlarda, ilk yarının son 10 dakikasında arka arkaya gelen pozisyonlar, 7-8 dakikada 4 net pozisyon ve son dakikasında bir net pozisyon. 2. yarıda da 10 kişi kalmamız. Her geçen dakikada oyun güveni aşağıda, kırılmaya neden oluyor" dedi.

"ARA DÖNEMDE TRANSFER ZOR"

Transferin zor olduğunu vurgulayan teknik adam, "Ara dönemde transfer yapmak inanılmaz zor. Her takım kendi oyuncusunu tutmak ve yüksek bedellerle satmak gayreti içinde oluyor. Transfer görüşmeleri ben geldiğimden beri yoğun devam ediyor. Sonuç alındıktan sonraki gün bile değişebiliyor" ifadelerini kullandı.

"BU SKORU ALACAK OYUNCULAR DEĞİL"

Turu geçeceklerini söyleyen çalıştırıcı, "Şu anda elimizde bulunan oyuncuların tamamı, bu skorla eve gidecek bir takım değil. Her ne olursa olsun ayağa kalkacak bir takım var burada. Biz turu geçeceği ve lig, Avrupa kupalarında daha iyi oynayacağız. Fenerbahçe'nin buradan çıkacağı kesin" diye konuştu.

"10 TANE TRANSFER YAPAMAYIZ"

Slimani'ye gösterilen tepkiyle ilgili konuşan Ersun Yanal, "Bu oyunculara ihtiyacımız var. İhtiyacımız olan oyuncuların sahada daha dirayetli olması yönünde hareket edersek, daha hızlı yol almış oluruz. Bizim de hızlı yol almaya ihtiyacımız var. Bugün 10 tane transfer yapamazsınız. Elimizdeki oyuncuların değerini ve yüksek verimliliğini arttırmak zorundayız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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