SPOR

Ersun Yanal: Fenerbahçe hakkında sözlü ya da yazılı bir beyanım olmadı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.10.2018 13:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için adı geçen Ersun Yanal'ın, sportif direktör Damien Comolli ile çalışmayacağını söylediği iddia edilmişti. Ersun Yanal, yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı.

Ersun Yanal: Fenerbahçe hakkında sözlü ya da yazılı bir beyanım olmadı!

Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı geçen Ersun Yanal, "Comolli ile çalışmam" ya da Fenerbahçe hakkında "yakın çevresine" yaptığı iddia edilen açıklamaları yalanladı.

Sporx'e konuşan ve Fenerbahçe hakkında hiçbir açıklamada bulunmayacağını ifade eden Ersun Yanal, "Kulübümüzün içinde bulunduğu böylesine hassas bir süreçte tarafımdan hiçbir konuda sözlü ya da yazılı beyan ve açıklama olmamıştır, olmayacaktır"

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Fenerbahçe'nin Cocu'nun menajerini İstanbul'a çağırdığı iddia edildiFenerbahçe'nin Cocu'nun menajerini İstanbul'a çağırdığı iddia edildi
Fenerbahçe yönetiminde Ersun Yanal'ı istemeyen yöneticiler olduğu öğrenildiFenerbahçe yönetiminde Ersun Yanal'ı istemeyen yöneticiler olduğu öğrenildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ersun yanal

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Aykut Kocaman: Fenerbahçe zordaysa göreve hazırım!

Aykut Kocaman: Fenerbahçe zordaysa göreve hazırım!

Cocu'dan Fenerbahçe yönetimine: Ben istifa etmem, siz kovun!

Cocu'dan Fenerbahçe yönetimine: Ben istifa etmem, siz kovun!

Kasımpaşa, Mustafa Denizli ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı!

Kasımpaşa, Mustafa Denizli ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe'nin Cocu'nun menajerini İstanbul'a çağırdığı iddia edildi

Fenerbahçe'nin Cocu'nun menajerini İstanbul'a çağırdığı iddia edildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ersun Yanal: Fenerbahçe hakkında sözlü ya da yazılı bir beyanım olmadı!

Ersun Yanal: Fenerbahçe hakkında sözlü ya da yazılı bir beyanım olmadı!

Fenerbahçe'nin Cocu'nun menajerini İstanbul'a çağırdığı iddia edildi

Fenerbahçe'nin Cocu'nun menajerini İstanbul'a çağırdığı iddia edildi

Fenerbahçe yönetiminde Ersun Yanal'ı istemeyen yöneticiler olduğu öğrenildi

Fenerbahçe yönetiminde Ersun Yanal'ı istemeyen yöneticiler olduğu öğrenildi

Josef de Souza: Değerimi gittikten sonra anladılar

Josef de Souza: Değerimi gittikten sonra anladılar

Ali Koç'un Rizespor maçının devre arasında soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı

Ali Koç'un Rizespor maçının devre arasında soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı

Cocu'dan Fenerbahçe yönetimine: Ben istifa etmem, siz kovun!

Cocu'dan Fenerbahçe yönetimine: Ben istifa etmem, siz kovun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.