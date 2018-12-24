SPOR

Ersun Yanal: Hedeflediğimiz oyuncuları alacağız

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.12.2018 22:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal 0-0 biten Antalyaspor maçı sonrası "Sezonun ikinci yarısında çok farklı bir Fenerbahçe olacak. Biz ruhen değil şeklen 17. sıradayız" derken, transferle ilgili olarak ise "Biz hedeflediğimiz oyuncuları alabilecek, büyük bir takımız" ifadesini kullandı.

Ersun Yanal: Hedeflediğimiz oyuncuları alacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ersun Yanal'ın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar...

"İkinci yarıda hücum zenginliğimiz olan bir oyundu. Fenerbahçe'nin kendine güvenerek oynaması gerekiyor. Kısa süre içinde oyunu yükseltip sonuca bağlamak oldukça zor. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Fenerbahçe'nin bu tarz maçlarda skoru alması gerekiyor. Skoru bulabilirdik, çok rahat da bulabilirdik. Son vuruşlardaki eksiklik, bugün maçı kazanmamıza engel oldu. Fenerbahçe'nin bu tür oyunları kendi benliğiyle birleştirip oynaması gerekiyor. Fenerbahçe'nin istediği, hedeflediği oyunu kısa süre içerisinde anlayıp oynaması bizim için çok önemli.

"ÇOK FARKLI BİR FENERBAHÇE GÖRECEĞİZ"
Fenerbahçe'nin ikinci yarıya daha farklı gireceğini söyleyen Ersun Yanal, "Önümüzde önemli bir ara var, bu arayı hepimizin çok çok iyi geçireceği kesin. 2. yarıda çok farklı bir Fenerbahçe ile, çok farklı bir vizyon ile sahada olacağımızı berabere göreceğiz. Çok farklı bir Fenerbahçe göreceğiz. Hepimizin keyif aldığı bir Fenerbahçe izleyeceğiz." dedi.

"RUHEN DEĞİL, ŞEKLEN 17. SIRADAYIZ"
Puan durumuna 17. sırada olmalarıyla ilgili olarak Yanal, "Fenerbahçe şeklen buradadır, Fenerbahçe'nin büyüklüğü burada olmayı kabul etmez. Biz ruhen burada değiliz ve ruhen olmadığımız yerde, şeklen de olmayacağız. Devre arası oldukça zordur, problemlidir. Şeklen oyunumuzu değiştireceğiz" açıklamasını yaptı.

TRANSFER SÖZÜ
Transfer sorusuna ise Fenerbahçe'nin hocası, "Biz hedeflediğimiz oyuncuları alabilecek, büyük bir takımız" diyerek sözlerini noktaladı.

HARUN TEKİN: İKİNCİ YARI ÇOK DAHA İYİ OLACAK
Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin ise "İlk yarı büyük hayal kırıklığı, biz de üzgünüz. Bu durumdan çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni bir hocamız geldi, elimizden geleni yapıyoruz. Bugün golü bulsak çok farklı olurdu. İlk yarıda bazı olumsuz şeyler oldu ve bu da takımı olumsuz etkiledi. 2. yarı çok daha iyi olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

SKRTEL: BU DURUMU BİZ DÜZELTECEĞİZ
Martin Skrtel de "Sezonun ilk yarısından hiç memnun değiliz, istemediğimiz bir pozisyondayız. Gerçekten çok kötüydü. Ama önümüzde çok maç var, gelişebiliriz, devre arasında gelişmek için zamanımız var. Böyle bir tecrübe hiç edinmemiştim, takımdaki birçok oyuncu da bunu yaşamamıştır. Bu duruma biz soktuk, bu durumdan da çıkaracak olan biziz. Bize kimse yardım etmeyecek, bu durumu biz düzelteceğiz" diye konuştu.

Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttıManisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı
Burak Yılmaz için şok sözlerBurak Yılmaz için şok sözler
''Balotelli'yi Fenerbahçe'ye getirebiliriz!''''Balotelli'yi Fenerbahçe'ye getirebiliriz!''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ersun yanal Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Burak Yılmaz için şok sözler! ''Utanmaz adam''

Burak Yılmaz için şok sözler! ''Utanmaz adam''

FETÖ'cü İnan Kazan'ın hain planı ortaya çıktı: Aykut Demir ve Fatih Terim'i asalım!

FETÖ'cü İnan Kazan'ın hain planı ortaya çıktı: Aykut Demir ve Fatih Terim'i asalım!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Beşiktaş gelecek sezon da Şenol Güneş ile yola devam edecek

Beşiktaş gelecek sezon da Şenol Güneş ile yola devam edecek

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Ersun Yanal'ın ilk transferi Süper Lig'i sallayacak! Trabzon'dan Fenerbahçe'ye geliyor

Ersun Yanal'ın ilk transferi Süper Lig'i sallayacak! Trabzon'dan Fenerbahçe'ye geliyor

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Fenerbahçe yeni hocayı resmen açıkladı

Fenerbahçe yeni hocayı resmen açıkladı

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon

F.Bahçelileri çıldırtan pozisyon

Ersun Yanal: Hedeflediğimiz oyuncuları alacağız

Ersun Yanal'dan transfer müjdesi

Burak Yılmaz için şok sözler! ''Utanmaz adam''

Burak Yılmaz için şok sözler

8 farklı menajer Balotelli için Fenerbahçe'ye teklif yaptı

''Balotelli'yi Fenerbahçe'ye getirebiliriz!''

Ersun Yanal: Özlenen Fenerbahçe'yi göstermeye mecburuz

Yanal'dan oyuncularına mesaj

Süper Lig'i karıştıracak Caner Erkin iddiası!

Süper Lig'i karıştıracak Caner iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.