Ersun Yanal: Hedeflediğimiz oyuncuları alacağız

"ÇOK FARKLI BİR FENERBAHÇE GÖRECEĞİZ" Fenerbahçe'nin ikinci yarıya daha farklı gireceğini söyleyen Ersun Yanal, "Önümüzde önemli bir ara var, bu arayı hepimizin çok çok iyi geçireceği kesin. 2. yarıda çok farklı bir Fenerbahçe ile, çok farklı bir vizyon ile sahada olacağımızı berabere göreceğiz. Çok farklı bir Fenerbahçe göreceğiz. Hepimizin keyif aldığı bir Fenerbahçe izleyeceğiz." dedi.

"İkinci yarıda hücum zenginliğimiz olan bir oyundu. Fenerbahçe'nin kendine güvenerek oynaması gerekiyor. Kısa süre içinde oyunu yükseltip sonuca bağlamak oldukça zor. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Fenerbahçe'nin bu tarz maçlarda skoru alması gerekiyor. Skoru bulabilirdik, çok rahat da bulabilirdik. Son vuruşlardaki eksiklik, bugün maçı kazanmamıza engel oldu. Fenerbahçe'nin bu tür oyunları kendi benliğiyle birleştirip oynaması gerekiyor. Fenerbahçe'nin istediği, hedeflediği oyunu kısa süre içerisinde anlayıp oynaması bizim için çok önemli.

"RUHEN DEĞİL, ŞEKLEN 17. SIRADAYIZ"

Puan durumuna 17. sırada olmalarıyla ilgili olarak Yanal, "Fenerbahçe şeklen buradadır, Fenerbahçe'nin büyüklüğü burada olmayı kabul etmez. Biz ruhen burada değiliz ve ruhen olmadığımız yerde, şeklen de olmayacağız. Devre arası oldukça zordur, problemlidir. Şeklen oyunumuzu değiştireceğiz" açıklamasını yaptı.

TRANSFER SÖZÜ

Transfer sorusuna ise Fenerbahçe'nin hocası, "Biz hedeflediğimiz oyuncuları alabilecek, büyük bir takımız" diyerek sözlerini noktaladı.

HARUN TEKİN: İKİNCİ YARI ÇOK DAHA İYİ OLACAK

Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin ise "İlk yarı büyük hayal kırıklığı, biz de üzgünüz. Bu durumdan çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni bir hocamız geldi, elimizden geleni yapıyoruz. Bugün golü bulsak çok farklı olurdu. İlk yarıda bazı olumsuz şeyler oldu ve bu da takımı olumsuz etkiledi. 2. yarı çok daha iyi olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

SKRTEL: BU DURUMU BİZ DÜZELTECEĞİZ

Martin Skrtel de "Sezonun ilk yarısından hiç memnun değiliz, istemediğimiz bir pozisyondayız. Gerçekten çok kötüydü. Ama önümüzde çok maç var, gelişebiliriz, devre arasında gelişmek için zamanımız var. Böyle bir tecrübe hiç edinmemiştim, takımdaki birçok oyuncu da bunu yaşamamıştır. Bu duruma biz soktuk, bu durumdan da çıkaracak olan biziz. Bize kimse yardım etmeyecek, bu durumu biz düzelteceğiz" diye konuştu.

