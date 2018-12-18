Ersun Yanal'ın ilk transferi Süper Lig'i sallayacak! Trabzon'dan Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe’de Ersun Yanal'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından transferde hareketli saatler yaşanıyor. Yanal, Trabzonspor'dayken transferini yaptığı Juraj Kucka'yı bu sefer Fenerbahçe'de görmek istiyor. Daha da önemli olan gelişme ise Slovak futbolcuyla ilk temasın kurulması oldu.
Fenerbahçe cephesinin Kucka'yla görüştüğü öğrenildi. Kucka görüşmeye menajeriyle birlikte, siyah özel bir arabayla geldi. Tarafların görüşmeden mutlu ayrıldığı öğrenildi.
YANAL ÖZELLİKLE İSTİYOR
Ersun Yanal'ın transfer istediği 4 pozisyondan bir tanesi orta saha; Kucka oyunu iki yönüyle oynayabilme özelliğiyle Yanal'ın transferini özellikle istediği bir oyuncu olarak ön planı çıkıyor. Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında Mehmet Ekici'nin transferinden kaynaklanan alacak verecek konusu kulüpler düzeyinde anlaşmayı kolaylaştıran bir etken.
KULÜBE İHTARNAME GÖNDERMİŞTİ
Slovak futbolcu, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrıydı. Ayrıca alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Trabzonspor'a ihtarname göndermişti. Tecrübeli oyuncunun menajerleri de Kucka'nın Fenerbahçe'ye transferinin olasılık dahilinde olduğunu söylediler.
MİLAN'DAN GELDİ
Trabzonspor’a İtalyan ekibi Milan’dan transfer edilen Kucka, bu sezon 11 maçta 280 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı. Kucka kariyerinde daha önce Milan’ın yanı sıra Sparta Prag, Genoa, gibi takımlarda da forma giymişti.
31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde bitiyordu.
KARAMAN MESAJI VERMİŞTİ
Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman yaptığı açıklamada, takımdan ayrılacak bazı futbolcuların olduğunu söylemişti. (Ajansspor)
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