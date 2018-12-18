Ersun Yanal'ın ilk transferi Süper Lig'i sallayacak! Trabzon'dan Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe’de Ersun Yanal'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından transferde hareketli saatler yaşanıyor. Yanal, Trabzonspor'dayken transferini yaptığı Juraj Kucka'yı bu sefer Fenerbahçe'de görmek istiyor. Daha da önemli olan gelişme ise Slovak futbolcuyla ilk temasın kurulması oldu.

Fenerbahçe cephesinin Kucka'yla görüştüğü öğrenildi. Kucka görüşmeye menajeriyle birlikte, siyah özel bir arabayla geldi. Tarafların görüşmeden mutlu ayrıldığı öğrenildi.

YANAL ÖZELLİKLE İSTİYOR

Ersun Yanal'ın transfer istediği 4 pozisyondan bir tanesi orta saha; Kucka oyunu iki yönüyle oynayabilme özelliğiyle Yanal'ın transferini özellikle istediği bir oyuncu olarak ön planı çıkıyor. Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında Mehmet Ekici'nin transferinden kaynaklanan alacak verecek konusu kulüpler düzeyinde anlaşmayı kolaylaştıran bir etken.

KULÜBE İHTARNAME GÖNDERMİŞTİ

Slovak futbolcu, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrıydı. Ayrıca alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Trabzonspor'a ihtarname göndermişti. Tecrübeli oyuncunun menajerleri de Kucka'nın Fenerbahçe'ye transferinin olasılık dahilinde olduğunu söylediler.