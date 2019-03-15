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Ersun Yanal: Milli ara bize iyi gelecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.03.2019 23:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Milli aranın önemine vurgu yapan Ersun Yanal, takımının gol yedikten sonra gösterdiği reaksiyona vurgu yaptı.

Ersun Yanal: Milli ara bize iyi gelecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Maçın kısa bir değerlendirmesini yapan tecrübeli teknik adam, "Gol atıp, golden sonra rahatlamak gerektiğini biliyorduk ama tam tersi oldu. Oyuncularımın golü yedikten sonra başlayışı ve çabalaması güzeldi. Biz ne yaptığımızı biliyoruz." dedi.

"İKİ HAFTALIK SÜREÇ, BİZE İYİ GELECEK"

Taraftar desteğine dikkat çeken Yanal, "Taraftarlarımızın desteği nedeniyle kendi adıma teşekkür ediyorum. Bizi destekleyip, maçı kazanmamızda önemli bir rol oynadılar. Önemli sonuçlar alabilecek bir takım olduğumuzu biliyoruz. 2 haftalık süreç bize iyi gelecek." ifadelerini kullandı.

"BULUNDUĞUMUZ YER, ALIŞIK OLMADIK BİR YER"

Takım üstünde baskı olup olmadığına dair gelen soruya Ersun Yanal, "Bulunduğumuz yer, Fenerbahçe'nin hiç alışık olmadığı bir yer. Bu, stresi yaratacak, normal. Kazanmak üzereyken kaybettiğin, bir anda şok yaşayıp geriye düştüğün maçlar var." cevabını verdi.

"ARTIK ÖNÜMÜZDEKİ SEZON..."

Bu sezonun kalanındaki hedefleriyle ilgili soruya Fenerbahçe'nin teknik patronu, "Bu sene hep böyle geçti, bundan deneyim kazandık. Artık önümüzdeki sezonu planlayarak gitmemiz gerekiyor. Biz bu planları gerçekleştirecek güce sahip olduğumuzu biliyoruz ve yapacağız." yanıtıyla sözlerini noktaladı.

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