Ertaç Özbir'den haber var! Hastaneye kaldırılmıştı...

Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli kalecinin maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, "İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası kafa travması şüphesi ile hastaneye kaldırılan futbolcularımızdan Ertaç Özbir'in yapılan ilk tetkikler sonucunda sağlığı iyi durumda. Oyuncumuz, tedbir amaçlı geceyi hastanede geçirecektir. Ertaç Özbir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 berabere kalmıştı.





