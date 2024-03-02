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Ertaç Özbir'den haber var! Hastaneye kaldırılmıştı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.03.2024 19:04
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MKE Ankaragücü Kulübü, Trendyol Süper Lig'de bugün İstanbulspor ile oynanan maçta sakatlanan Ertaç Özbir'in sağlık durumun iyi olduğunu duyurdu.

Ertaç Özbir'den haber var! Hastaneye kaldırılmıştı...
Ertaç Özbir

Ertaç Özbir

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: MKE Ankaragücü
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Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli kalecinin maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, "İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası kafa travması şüphesi ile hastaneye kaldırılan futbolcularımızdan Ertaç Özbir'in yapılan ilk tetkikler sonucunda sağlığı iyi durumda. Oyuncumuz, tedbir amaçlı geceyi hastanede geçirecektir. Ertaç Özbir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

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