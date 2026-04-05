Ertan Torunoğulları’ndan Galatasaray’a salvo! "Gerekirse kavga ederiz"

Fenerbahçe’de derbi zaferi sonrası Ertan Torunoğulları’ndan rakiplere yaylım ateşi! Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada hakemlerin etki altına alınmaya çalışıldığını belirten Torunoğulları, "Kavga istemiyoruz ama gerekiyorsa gerekeni yaparız" sözleriyle şampiyonluk yolundaki kararlılığını vurguladı.

GALATASARAY AÇIKLAMASI

Galatasaray’ın puan kayıpları sonrası yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, sarı-kırmızılı camiayı gündemi değiştirmekle suçladı: "Bize inanan taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Centilmence bir maç oldu. Daha önce maçı koparabilirdik ama futbol bu. 3 puan güzel, yolumuza devam ediyoruz. Takımımıza ve oyuncularımıza inanıyoruz."

"GEREKENİ YAPARIZ"

Maçın son saniyesinde gelen penaltı kararıyla ilgili gelen soruları yanıtlayan Torunoğulları, Beşiktaş’ın tavrına da dikkat çekti...

"Rakip takım, her puan kaybettiğinde gündemi değiştirmek için her şeyi yapıyor. Taraftarlarımız rahat olsun. Biz her maçlarını takip edeceğiz! Biz sahada olmak istiyoruz, kavga etmek istemiyoruz! Türk futbolunu germek istemiyoruz ama hakemler etkileniyor! Takipçisi olacağız!

Kavga etmek istemiyoruz ama kavga gerekiyorsa, biz de gerekeni yaparız!"

VAR ODASI, PENALTI AÇIKLAMASI

Maçın genel gidişatından memnun olduğunu belirten Torunoğulları, şampiyonluk inancını şu sözlerle perçinledi...

Ertan Torunoğulları: "VAR odasına gözlemci için başvurduk ama Beşiktaş neden bilemiyorum, onlar başvurmadı. Penaltıyı izlemedim, onun yorumunu akşam yorumcular yapar.

Fenerbahçe şampiyon olacak."