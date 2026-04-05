Ertan Torunoğulları’ndan Galatasaray’a salvo! "Gerekirse kavga ederiz"

Kadıköy’de zaferle sonuçlanan Beşiktaş derbisinin ardından Fenerbahçe cephesinden şampiyonluk ateşini yakan ve rakiplerine gözdağı veren çok sert açıklamalar geldi. Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, maç sonu yaptığı değerlendirmelerde hem galibiyeti kutladı hem de Galatasaray yönetiminin tutumuna yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

Ertan Torunoğulları’ndan Galatasaray’a salvo! "Gerekirse kavga ederiz"
Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de derbi zaferi sonrası Ertan Torunoğulları’ndan rakiplere yaylım ateşi! Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada hakemlerin etki altına alınmaya çalışıldığını belirten Torunoğulları, "Kavga istemiyoruz ama gerekiyorsa gerekeni yaparız" sözleriyle şampiyonluk yolundaki kararlılığını vurguladı.

GALATASARAY AÇIKLAMASI

Ertan Torunoğulları’ndan Galatasaray’a salvo! "Gerekirse kavga ederiz" 1

Galatasaray’ın puan kayıpları sonrası yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, sarı-kırmızılı camiayı gündemi değiştirmekle suçladı: "Bize inanan taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Centilmence bir maç oldu. Daha önce maçı koparabilirdik ama futbol bu. 3 puan güzel, yolumuza devam ediyoruz. Takımımıza ve oyuncularımıza inanıyoruz."

"GEREKENİ YAPARIZ"

Ertan Torunoğulları’ndan Galatasaray’a salvo! "Gerekirse kavga ederiz" 2

Maçın son saniyesinde gelen penaltı kararıyla ilgili gelen soruları yanıtlayan Torunoğulları, Beşiktaş’ın tavrına da dikkat çekti...

"Rakip takım, her puan kaybettiğinde gündemi değiştirmek için her şeyi yapıyor. Taraftarlarımız rahat olsun. Biz her maçlarını takip edeceğiz! Biz sahada olmak istiyoruz, kavga etmek istemiyoruz! Türk futbolunu germek istemiyoruz ama hakemler etkileniyor! Takipçisi olacağız!

Kavga etmek istemiyoruz ama kavga gerekiyorsa, biz de gerekeni yaparız!"

VAR ODASI, PENALTI AÇIKLAMASI

Ertan Torunoğulları’ndan Galatasaray’a salvo! "Gerekirse kavga ederiz" 3

Maçın genel gidişatından memnun olduğunu belirten Torunoğulları, şampiyonluk inancını şu sözlerle perçinledi...

Ertan Torunoğulları: "VAR odasına gözlemci için başvurduk ama Beşiktaş neden bilemiyorum, onlar başvurmadı. Penaltıyı izlemedim, onun yorumunu akşam yorumcular yapar.

Fenerbahçe şampiyon olacak."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş isyandaydı! TFF'den hakem Yasin Kol için karar geldiBeşiktaş isyandaydı! TFF'den hakem Yasin Kol için karar geldi
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Asensio'nun son durumu belli oldu!SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Asensio'nun son durumu belli oldu!

gs ile kavga etmek senin çapın değil be koç boş yapma önce penaltıyı izle 😂
TIPE BAK.
saran takıma çerçöpü dolduracağına bir forvet alsaydı bu maç enaz 3-0 dı..fenerin bukadar üstün oyunu yerine penaltı da konuşulmazdı..bu takımdan ,antrenörden ve yönetimden bi cacık olmaz..mayısta saran ve ekibi bırakmalı..
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

MHP'nin İstanbul il ve ilçe teşkilatları feshedildi!

MHP'nin İstanbul il ve ilçe teşkilatları feshedildi!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

