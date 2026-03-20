SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Ertelenen Göztepe-Galatasaray maçının tarihi açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray’ın Avrupa arenasındaki maç trafiği nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Göztepe karşılaşmasının ne zaman oynanacağını duyurdu.

Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool mesaisi nedeniyle ertelenen Göztepe-Galatasaray maçının tarihi resmen açıklandı.

MAÇIN TARİHİ AÇIKLANDI!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray’ın Avrupa arenasındaki yoğun maç trafiği nedeniyle ertelenen Göztepe karşılaşmasının 8 Nisan Çarşamba günü oynanacağını açıkladı. Gürsel Aksel Stadyumu’nda yapılacak olan bu kritik mücadele, Galatasaray’ın ligdeki eksik maçını tamamlamasını sağlarken, aynı zamanda şampiyonluk yolundaki en zorlu virajlardan biri olacak.

NEFES ALDIRMAYAN FİKSTÜR: TRABZON, İZMİR, KOCAELİ

Milli ara dönüşü Galatasaray’ı kelimenin tam anlamıyla bir "ateş çemberi" bekliyor. Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri, sadece 8 gün içerisinde hem fiziksel hem de zihinsel sınırlarını zorlayacak bir seriyle karşı karşıya kalacak...

4 Nisan: Deplasmanda şampiyonluk yarışının en zorlu duraklarından biri olan Trabzonspor derbisi.

8 Nisan: İzmir’de erteleme maçında dişli rakip Göztepe ile puan savaşı.

12 Nisan: Kendi sahasında, ligin sürpriz çıkış yapan ekiplerinden Kocaelispor ağırlanacak.

ROTASYON KAÇINILMAZ GÖRÜNÜYOR

8 güne sığdırılan bu 3 maçlık periyot, Galatasaray’ın geniş kadro derinliğini ne kadar iyi kullanabileceğini de test edecek. Özellikle Trabzonspor deplasmanından hemen sonra İzmir yolculuğuna çıkacak olan sarı-kırmızılılarda, sakatlık riskini minimize etmek ve form seviyesini korumak adına Okan Buruk’un ciddi bir rotasyona gitmesi bekleniyor. Taraftarlar, bu yoğun trafikte kayıpsız geçilecek bir haftanın şampiyonluk kapısını ardına kadar açacağına inanıyor.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Göztepe galatasaray tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.