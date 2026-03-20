Ertelenen Göztepe-Galatasaray maçının tarihi açıklandı!

Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool mesaisi nedeniyle ertelenen Göztepe-Galatasaray maçının tarihi resmen açıklandı.

MAÇIN TARİHİ AÇIKLANDI!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray’ın Avrupa arenasındaki yoğun maç trafiği nedeniyle ertelenen Göztepe karşılaşmasının 8 Nisan Çarşamba günü oynanacağını açıkladı. Gürsel Aksel Stadyumu’nda yapılacak olan bu kritik mücadele, Galatasaray’ın ligdeki eksik maçını tamamlamasını sağlarken, aynı zamanda şampiyonluk yolundaki en zorlu virajlardan biri olacak.

NEFES ALDIRMAYAN FİKSTÜR: TRABZON, İZMİR, KOCAELİ

Milli ara dönüşü Galatasaray’ı kelimenin tam anlamıyla bir "ateş çemberi" bekliyor. Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri, sadece 8 gün içerisinde hem fiziksel hem de zihinsel sınırlarını zorlayacak bir seriyle karşı karşıya kalacak...

4 Nisan: Deplasmanda şampiyonluk yarışının en zorlu duraklarından biri olan Trabzonspor derbisi.

8 Nisan: İzmir’de erteleme maçında dişli rakip Göztepe ile puan savaşı.

12 Nisan: Kendi sahasında, ligin sürpriz çıkış yapan ekiplerinden Kocaelispor ağırlanacak.

ROTASYON KAÇINILMAZ GÖRÜNÜYOR

8 güne sığdırılan bu 3 maçlık periyot, Galatasaray’ın geniş kadro derinliğini ne kadar iyi kullanabileceğini de test edecek. Özellikle Trabzonspor deplasmanından hemen sonra İzmir yolculuğuna çıkacak olan sarı-kırmızılılarda, sakatlık riskini minimize etmek ve form seviyesini korumak adına Okan Buruk’un ciddi bir rotasyona gitmesi bekleniyor. Taraftarlar, bu yoğun trafikte kayıpsız geçilecek bir haftanın şampiyonluk kapısını ardına kadar açacağına inanıyor.