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Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.10.2020 22:15 | Son Güncelleme

Beyaz TV Spor Müdürü görevini 7 yıldır sürdüren aynı zamanda Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarını sunan Ertem Şener, görevinden ayrıldı.

Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti!

Spor medyasında bir dönem sona erdi. 7 yıldır Beyaz TV Spor Müdürü görevini yürüten ve Beyaz Futbol ile Derin Futbol programlarının sunuculuğunu yapan Ertem Şener, görevini bıraktı.Şener, Beyaz Futbol ve Derin Futbol'da Sinan Engin, Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı, Abdulkerim Durmaz ile program yapıyordu.Deneyimli televizyoncu, hem spor müdürlüğü görevinden istifa etti hem de hazırlayıp sunduğu programları bıraktığını açıkladı. Ertem Şener, 2013 yılından çalıştığı Beyaz TV'deki odasını toplayarak kanaldan ayrıldı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Nasıl bir programsa hepsi bir ağızda konuşup kimse kimse dinlemiyordu isabet olmaz darısı diğer yorumcuların başına
Rasim ozan KÜTAHYALI dan dolayı aldığı tepkidendir.
nasıl üzüldüm anlatamam!
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