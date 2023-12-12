SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Ertem Şener canlı yayında isyan etti, çılgına döndü! "Fenerbahçe takım otobüsü de kurşunlanmıştı, hani nerde?"

Ertem Şener canlı yayında isyan etti, çılgına döndü! "Fenerbahçe takım otobüsü de kurşunlanmıştı, hani nerde?"

12.12.2023 11:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yumruk atması olayı sonrası tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken, ünlü yorumcu Ertem Şener konuyla alakalı olarak canlı yayında isyan etti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepki gösteren Şener, "Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandı ölümden döndüler o olay ne oldu hani?" şeklinde konuştu. İşte detaylar...

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atarak elmacık kemiğini kırmasıyla başlayan olaylar Faruk Koca'nın tutuklanmasıyla sonuçlanırken yaşanan bu vahim olayın yankıları sürüyor.

Yaşanan çirkin olay sonrası Beyaz TV'deki programda konuyla alakalı olarak konuşan Ertem Şener yaşananlara isyan ederken, 8 yıl önce Çaykur Rizespor maçı dönüşü Trabzon’da Fenerbahçe Futbol Takımı’nı taşıyan otobüsünün kurşunlanma olayının faillerinin halen bulunmamasına dikkat çekti.

"O OLAY NE OLDU HANİ NERDE?"

Screenshot_12

Şener yaptığı açıklamada "Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandı, nerde Sayın Mehmet Büyükekşi? Ligleri iptal ediyor musunuz? Hadi onu da ekleyin üzerine... Fenerbahçe'yi de katın üzerine, Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandı ölümden döndüler o olay ne oldu hani? Tamam o zaman siz yoktunuz ama şimdi varsınız hani ne yaptınız?"

NE OLMUŞTU?

t25_110620191555063785416

4 Nisan 2015'te oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yola çıkan Fenerbahçe kafilesi, Trabzon Havalimanı'na giderken TSİ 22.15 sularında, Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Trabzon valisi Abdil Celil Öz, yaptığı ilk açıklamada saldırıda taş kullanıldığını açıkladı, sonrasında bunu av tüfeği ile değiştirdi ancak yapılan incelemelerde saldırının pompalı silahla yapıldığı ortaya çıktı. Saldırı sonucu takım otobüsünün camları kırıldı ve otobüs şoförü yaralandı. Saldırı sonrasında kafile, zırhlı araçla havalimanına götürüldü ve 01.40'ta İstanbul'a indi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk açıklamayı hastaneden yaptı! Hakemliği bırakacak mı?İlk açıklamayı hastaneden yaptı! Hakemliği bırakacak mı?
TSYD'den çok sert açıklama: Biz varız ya siz!TSYD'den çok sert açıklama: Biz varız ya siz!
Faruk Koca cezaevi yolcusu! İlk ifadesinde pişkin sözleri 'pes' dedirttiFaruk Koca cezaevi yolcusu! İlk ifadesinde pişkin sözleri 'pes' dedirtti
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Büyükekşi Ertem Şener son dakika fenerbahçe tff maçı hakemi maçın da,
En Çok Okunan Haberler
Zayıflamak için hastaneye gitti, karnından çıkan şaşkına çevirdi!

Zayıflamak için hastaneye gitti, karnından çıkan şaşkına çevirdi!

Faruk Koca cezaevi yolcusu! İlk ifadesinde pişkin sözleri 'pes' dedirtti

Faruk Koca cezaevi yolcusu! İlk ifadesinde pişkin sözleri 'pes' dedirtti

Kira fiyatlarında 3 yıl sonra ilk! Mehmet Şimşek büyükşehirleri işaret etti: 2024'te yeni sistem devreye alınacak

Kira fiyatlarında 3 yıl sonra ilk! Mehmet Şimşek büyükşehirleri işaret etti: 2024'te yeni sistem devreye alınacak

İlk açıklamayı hastaneden yaptı! Hakemliği bırakacak mı?

İlk açıklamayı hastaneden yaptı! Hakemliği bırakacak mı?

Meğer skandal göz göre göre gelmiş! "Farklı yöntemlere başvuracağım"

Meğer skandal göz göre göre gelmiş! "Farklı yöntemlere başvuracağım"

Hakemlerden ortak bildiri: Yanındayız!

Hakemlerden ortak bildiri: Yanındayız!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.