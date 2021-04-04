Ertem Şener'in Fenerbahçe hakkındaki sözleri olay oldu!

1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasına yönelik tartışmaların gerilimi her yere yansıyor. Bir TV kanalındaki futbol programında sunuculuk yapan Ertem Şener'in, "Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu onaylanırsa Galatasaray ve yayıncı kuruluş ligden çekilir" açıklamasının ardından Sarı-Lacivertli taraftarların hedefine oturdu. Twitter'daki birtakım Fenerbahçeliler, Şener'e FETÖ üstünden suçlamalar yaptı.

'TARAFSIZ DEĞİLSİN'

Şener'i hedefine alan Fenerbahçeli taraftarlar, ünlü spikerin tarafsız olmadığını yazdı, ve bir dönem FETÖ'ye yakın olmakla da suçladı. Twitter'da en çok konuşulanlar arasına giren Şener ve Fenerbahçeli taraftarların arasında gerilimin ne boyuta geleceği merak ediliyor.



