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Ertem Şener'in Fenerbahçe hakkındaki sözleri olay oldu!

04.04.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu onaylanırsa yayıncı kuruluş ve Galatasaray ligden çekilir" diyen Ertem Şener, sosyal medyada Fenerbahçeliler'in hışmına uğradı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Şener'i tarafsız olmamakla ve bir dönem 'FETÖ'ye yakın olmakla suçladı. Ertem Şener'in bu suçlamalara yönelik vereceği yanıt merak ediliyor.

Ertem Şener'in Fenerbahçe hakkındaki sözleri olay oldu!

1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasına yönelik tartışmaların gerilimi her yere yansıyor. Bir TV kanalındaki futbol programında sunuculuk yapan Ertem Şener'in, "Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu onaylanırsa Galatasaray ve yayıncı kuruluş ligden çekilir" açıklamasının ardından Sarı-Lacivertli taraftarların hedefine oturdu. Twitter'daki birtakım Fenerbahçeliler, Şener'e FETÖ üstünden suçlamalar yaptı.

'TARAFSIZ DEĞİLSİN'

Şener'i hedefine alan Fenerbahçeli taraftarlar, ünlü spikerin tarafsız olmadığını yazdı, ve bir dönem FETÖ'ye yakın olmakla da suçladı. Twitter'da en çok konuşulanlar arasına giren Şener ve Fenerbahçeli taraftarların arasında gerilimin ne boyuta geleceği merak ediliyor.


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Anahtar Kelimeler:
fetö Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Ertem Şener
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
osmanlı da FB vardı oradaki sampiyonluklarida sayın bari128 olaun
reyting uğruna ve türk futbolunu karalama da bu ve bunun gibilerinin sonu elbet hapis olacak er yada geç olacak...
bir takım taraftRı olabılırsın ama bir tv programında sunucusun butun spor takımlarına eşit mesafede olacsksın taraflı olursan olmaz

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