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Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Mersin'de anıldı

MERSİN HABERLERİ  | 16.09.2020 17:19 | Son Güncelleme

Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Mersin'de anıldı

MERSİN (AA) - Sultan 2. Abdülhamid tarafından Japonya'ya gönderilen ve dönüş yolunda batan "Ertuğrul Fırkateyni" şehitleri Mersin'de düzenlenen törenle anıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki sahil bandında yer alan Refah Şehitleri Anıtı'nda düzenlenen törende, Türk ve Japon milli marşları okundu.

Anıta çelenk sunulmasının ve saygı duruşunun ardından Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anısına denize karanfil bırakıldı.

Japonya Askeri Ataşesi Albay Ryo Kuma, törendeki konuşmasında, yaşanan acı olayın Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun mihenk taşı halinde geldiğini ifade etti.

Törene, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve askeri yetkililer katıldı.

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