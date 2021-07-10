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Ertuğrul Gazi Türbesi normalleşme sonrası ziyaretçi akınına uğradı

10.07.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ertuğrul Gazi Türbesi normalleşme sonrası ziyaretçi akınına uğradı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi, özellikle Alp kıyafetleri ile fotoğraf çektirerek geçmişe yolculuk yapmak isteyen binlerce kişinin akınına uğruyor.

Salgın tedbirlerinin ardından normalleşme sonrası özellikle hafta sonu gelenleri ağırlayan türbede, hafta içinde bile yoğunluk azalmıyor. Araçlarını park etmek için uzun süre yer arayan ziyaretçiler, türbede dua edip fotoğraf çekiyor.

Yaklaşık 14 bin 700 kişinin yaşadığı ilçe, TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından nüfusunun çok üzerinde ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.

Ziyarette en büyük ilgiyi Ertuğrul Gazi'nin Türbesi'nde başlatılan "Saygı Nöbeti" görüyor. Alp kıyafetli askerler tarafından tutulan ve saat başı gerçekleştirilen nöbetçi değişimini görmek için ziyaretçiler birbiriyle yarışıyor.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret ederek manevi atmosferi yaşayan ziyaretçiler, işletmelerden kiraladıkları "Alp" kostümleriyle anı ölümsüzleştiriyor.

Ertuğrul Gazi Türbesi'nin yanında bulunan Hanlı Pazar'da hatıra fotoğrafı çekimi hizmeti veren Çetin İkiz, Diriliş Ertuğrul dizisiyle Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ilginin arttığını söyledi.

İnsanların akın akın türbeyi ziyarete geldiğini ifade eden İkiz, "Biz de onları o günlere götürebilmek adına geldiklerinde tarihi kıyafetleri giydirerek o günleri bir nebze de olsa yaşamalarını sağlıyoruz. Bu kıyafetlerle onları geçmişe göndermeye çalışıyoruz." dedi.

Kıyafetlerin o dönem sadece askerler tarafından giyildiğini anlatan İkiz, "Çarık giyiyorlar, şalvarları var. Üzerlerine kaftan olarak tabir edilen kıyafetleri giyiyorlar. Mutlaka kuşak takanlar olmuştur. Kuşak takan insanlar ata bindiğinde kuşaklar diyaframlarını sıktığından dolayı atla koşarken yorulmuyorlar. Asıl amacı budur, kuşağı o yüzden takmışlar. Kollarında kolçakları vardır, normalde zırhları da vardır." diye konuştu.

Yurt dışından gelen misafirlerinin çok fazla olduğunu kaydeden İkiz, "Özellikle Pakistan'dan çok yoğun ilgi oluyor. Yurt dışında yaşayan Pakistanlılar, Kuzey Amerika'dan, Hollanda'dan, Danimarka'dan da gelen misafirlerimiz de oldu." ifadesini kullandı.

Oğluyla birlikte Ankara'dan türbeyi ziyarete gelen Bülent Şahin, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaretlerinin ardından Söğüt'e geldiklerini söyledi.

Oğlunun isteği üzerine Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ettiklerini dile getiren Şahin, "Atamızı gördük, ziyaret ettik. Duamızı ettik. Oğlum kostüm giymek istedi. İşletmecinin de yardımıyla kıyafeti giydi. Fotoğraf çektik, o bizim için ömürlük bir hatıra oldu." açıklamasında bulundu.

Hanlı Pazar esnafı Hüseyin Yıldırım da ziyaretçilerin pazardaki işletmelere gelerek geleneksel kıyafetlerle fotoğraf çektirdiğini ve hediyelik eşya aldığını kaydederek, "Buraya gelerek kostüm kiralıyorlar. Fotoğraf çektiriyorlar. Yurt dışından daha çok gelen var. Normalleşme süreciyle beraber oluşan hareketlilikten memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

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