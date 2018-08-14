Ertuğrul Sağlam 11 yıl sonra kazandı

Süper Lig'de yıllardır mücadele veren Kayserispor, bu sezon teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile Avrupa Kupası maçlarına katılmayı hedefliyor. Sumudica ile yolları ayırdıktan sonra Ertuğrul Sağlam ile bu sezona merhaba diyen Kayserispor, ilk resmi maçında da 3 puanı aldı.
Sahasında Antalyaspor'u konuk eden Kayserispor, 3 puanı 2 golle alırken teknik direktör Ertuğrul Sağlam, 11 sezon sonra gediği Kayseri'de galibiyete kucak açtı. Kayserispor ile son lig maçına 25 Mayıs 2007 yılında çıkan Ertuğrul Sağlam, o gün eski takımı Beşiktaş'ı Kayseri'de 3-0 mağlup etmişti. O sezon Kayserispor'un başında çıktığı 34 lig maçında 13 galibiyet 12 beraberlik 9 yenilgi alan Ertuğrul Sağlam, sezon bitiminde uzun yıllar formasını giydiği Beşiktaş'a teknik direktör olarak gitmişti.
48 yaşındaki teknik direktör, Kayserispor'dan sonra sırasıyla Beşiktaş, Bursaspor (2 sezon), Eskişehirspor, Yeni Malyatyaspor ve Tractor Sazi takımlarında görev yaptı.
Bu sezon da Kayserispor'un başarısı için tek dökmeye başlayan Ertuğrul Sağlam, "Kendimi yuvaya dönmüş gibi hissediyorum. 11 yıl sonra Kayserispor’la maça çıkmak heyecan vericiydi. Kayserililer çok mutlu ve beklentileri üst seviyede. Bu ilginin bilincinde bir insan olarak sırtımıza yük bindi. Sorumluluğumuzun bilinci içerisinde hareket ederek camiayı mutlu etmek istiyoruz" dedi.
Galatasaray Birhan Vatansever ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı
Caner Erkin Video Yardımcı Hakem Sistemi'ne küfür etti
Atiba, Beşiktaş'tan sonraki adresinin Kanada olduğunu açıkladı
Fenerbahçe Jeffrey Bruma'yı gündemine aldı
Fenerbahçe'ye Volkan Şen piyangosu
Aykut Demir'den Trabzonspor'a cevap geldi
Abdurrahim Albayrak: Allah'ın cezası Trump bizi mahvetti
Dev transfer resmen açıklandı
Volkan Şen Adana Demirspor'a transfer oluyor!
Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
İşte en güzel futbolcu eşleri...
Okuyucu Yorumları 0 yorum