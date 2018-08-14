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Ertuğrul Sağlam 11 yıl sonra kazandı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 14.08.2018 13:42 | Son Güncelleme

Kayserispor, eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ile yıllar sonra galip gelmeyi başardı. Sağlam, Kayserispor çatısı altında 11 yıl sonra kazandı.

Ertuğrul Sağlam 11 yıl sonra kazandı

Süper Lig'de yıllardır mücadele veren Kayserispor, bu sezon teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile Avrupa Kupası maçlarına katılmayı hedefliyor. Sumudica ile yolları ayırdıktan sonra Ertuğrul Sağlam ile bu sezona merhaba diyen Kayserispor, ilk resmi maçında da 3 puanı aldı.

Sahasında Antalyaspor'u konuk eden Kayserispor, 3 puanı 2 golle alırken teknik direktör Ertuğrul Sağlam, 11 sezon sonra gediği Kayseri'de galibiyete kucak açtı. Kayserispor ile son lig maçına 25 Mayıs 2007 yılında çıkan Ertuğrul Sağlam, o gün eski takımı Beşiktaş'ı Kayseri'de 3-0 mağlup etmişti. O sezon Kayserispor'un başında çıktığı 34 lig maçında 13 galibiyet 12 beraberlik 9 yenilgi alan Ertuğrul Sağlam, sezon bitiminde uzun yıllar formasını giydiği Beşiktaş'a teknik direktör olarak gitmişti.

48 yaşındaki teknik direktör, Kayserispor'dan sonra sırasıyla Beşiktaş, Bursaspor (2 sezon), Eskişehirspor, Yeni Malyatyaspor ve Tractor Sazi takımlarında görev yaptı.
Bu sezon da Kayserispor'un başarısı için tek dökmeye başlayan Ertuğrul Sağlam, "Kendimi yuvaya dönmüş gibi hissediyorum. 11 yıl sonra Kayserispor’la maça çıkmak heyecan vericiydi. Kayserililer çok mutlu ve beklentileri üst seviyede. Bu ilginin bilincinde bir insan olarak sırtımıza yük bindi. Sorumluluğumuzun bilinci içerisinde hareket ederek camiayı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ertuğrul sağlam Kayserispor

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