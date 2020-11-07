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Ertuğrul Sağlam: Geleceğe umutla bakmak istiyoruz

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 07.11.2020 14:22 | Son Güncelleme

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yarın kendi sahalarında karşılaşacakları Altınordu maçını kazanarak geleceğe biraz daha umutla bakmak istediklerini söyledi.

Ertuğrul Sağlam: Geleceğe umutla bakmak istiyoruz

Samsunspor, TFF 1. Lig’in 9. haftasında yarın Altınordu ile kendi evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Altınordu maçı öncesi açıklama yapan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "Son 3 haftada skor ve oyun kalitesi anlamında her geçen maç daha iyiye giden bir durumumuz var. 15 günlük milli maç arası var. Bizim için bu ara çok önemli. Sakatlarımızın takıma dönmesi, korona virüs olan birçok oyuncumuzun 15 günlük süre içerisinde tekrar eski fiziksel kalitesine ulaşılabilmesi adına o arayı iyi geçirmemiz lazım. Milli maç arasını iyi geçirmemiz için de bu araya iyi bir şekilde girmemiz gerekiyor. Yarın bize birçok açıdan katkı sağlayacak karşılaşma oynayacağız. Son haftalardaki oyun kalitemizin üzerine biraz daha koymamız lazım. Daha fazla mücadele edip hem güzel bir galibiyet almak hem de sıralamada biraz daha yukarı çıkarak geleceğe biraz daha umutla bakmak istiyoruz" dedi.

Samsunspor - Altınordu maçı yarın saat 16.00’da 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

(İHA)

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