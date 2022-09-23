SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Ertuğrul Sağlam kimdir, aslen nereli? Ertuğrul Sağlam kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Ertuğrul Sağlam kimdir, aslen nereli? Ertuğrul Sağlam kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

23.09.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelişmelere göre Samsunspor taraftarları teknik direktör olarak takımın başında Ertuğrul Sağlam'ı görmek istiyor. Sosyal medyada atılan tweetler sebebiyle pek çok vatandaşlar Ertuğrul Sağlam'ın hayatını araştırmaya başladı. Peki Ertuğrul Sağlam kimdir? Ertuğrul Sağlam aslen nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Ertuğrul Sağlam kimdir, aslen nereli? Ertuğrul Sağlam kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Son dönemde Samsunspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın önemli isimlerinden olan Ertuğrul Sağlam'ın hayatı merak edildi. Ünlü isim hakkında "Ertuğrul Sağlam kimdir?" sorusu sorgulanıyor. Peki Ertuğrul Sağlam kimdir?

ERTUĞRUL SAĞLAM KİMDİR?

Ertuğrul Sağlam 19 Kasım 1969 tarihinde Zonguldak'da dünyaya gelmiştir. Teknik direktör ve eski millî futbolcudur. İlk, orta, lise eğitimini Ereğli'de tamamladıktan sonra bu dönem içerisinde Ereğli Erdemirspor'un minik, yıldız, genç ve amatör takımlarında futbol oynayıp, daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve malzeme mühendisliği bölümünü kazandı. Yıldız Teknik Üniversitesi'ye kayıt yaptırırken, o dönemde Fenerbahçe'nin alt yapısında görevli olan Yılmaz Yücetürk'ün tavsiyesi ile Fenerbahçe Genç Takımı'na gitti. 1986 yılında Fenerbahçe'den ayrılıp, Gaziantepspor'a transfer oldu. Gaziantepspor'dan da 1 sezon sonra ayrılıp, Samsunspor'a transfer oldu.

1994-1995 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Sağlam, Siyah Beyazlı formayı 6 yıl giydi. Ertuğrul Sağlam'ın ilk sezonunda başarılı performansı ve 28 golü, Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıdı. Siyah Beyazlı formayla 6 sezonda toplam 167 lig maçı oynadı ve 103 gol attı. Forvet olarak başarılı olan ve birçok önemli gole imza atan Ertuğrul Sağlam, John Toshack'ın döneminde defansta da görev yaptı. 2000-01 sezonunda Erman Güraçar ile takas edilerek Samsunspor'a dönüş yaptı ve 2003 yılında futbolu bıraktı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da Bursaspor alarmı!Diyarbakır'da Bursaspor alarmı!
Yusuf Demir'den milli takım paylaşımı! "Hala neyi tartışıyoruz"Yusuf Demir'den milli takım paylaşımı! "Hala neyi tartışıyoruz"
Ronaldo gerçeği ortaya çıktı! İnanılmaz bir para...Ronaldo gerçeği ortaya çıktı! İnanılmaz bir para...
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor Ertuğrul Sağlam atan de bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Emeklilik sistemi sil baştan! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

Emeklilik sistemi sil baştan! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

Lüksemburg karşısında skandalın eşiğinden dönüldü! İsmail Yüksek sahneye çıktı ve...

Lüksemburg karşısında skandalın eşiğinden dönüldü! İsmail Yüksek sahneye çıktı ve...

Galatasaray'da Sacha Boey için şaşırtan iddia!

Galatasaray'da Sacha Boey için şaşırtan iddia!

Yusuf Demir için karar verildi! TFF'nin yayınladığı o listede...

Yusuf Demir için karar verildi! TFF'nin yayınladığı o listede...

Fenerbahçe'nin kasasını erittiler!

Fenerbahçe'nin kasasını erittiler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri...

Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Tam 43 yıldır başka bir mezarı ziyaret ediyormuş

Tam 43 yıldır başka bir mezarı ziyaret ediyormuş

Artık üzülmeyin, çaresi var! Soğanla karıştırın her gün sürün

Artık üzülmeyin, çaresi var! Soğanla karıştırın her gün sürün

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.