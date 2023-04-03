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Ertürk’ün annesi son yolculuğuna uğurlandı

03.04.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Kuyucak eski belediye başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Aday Adayı Metin Ertürk ile Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk’ün anneleri Emine Ertürk, sevenlerinin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ertürk’ün annesi son yolculuğuna uğurlandı

Kuyucak eski belediye başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Aday Adayı Metin Ertürk ile Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk’ün anneleri Emine Ertürk yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı bir süredir Nazilli Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan anne Ertürk doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne Ertürk’ün ölüm haberi Ertürk ailesi ve tüm sevdiklerini yasa boğdu. Emine Ertürk, Pamukören Kurtuluş Camisi’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kuyucak belediye Başkanı Mehmet Çömden, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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