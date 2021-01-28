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ERÜ Öğretim Üyeleri TÜBİTAK ve TÜBA bilim ödüllerini aldı

28.01.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri sahiplerini buldu.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının ardından TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri verildi.Bu kapsamda ödüle layık görülen, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğretim Üyeleri Prof.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri sahiplerini buldu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının ardından TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri verildi.
Bu kapsamda ödüle layık görülen, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mustafa Soylak, Prof. Dr. Mehmet Gökhan Halıcı, Doç. Dr. Mustafa Serdar Önses ve Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül Altıntaş’a ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülü’ne layık görülen öğretim üyelerini tebrik etti.

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