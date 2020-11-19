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ERÜ Rektörü Çalış, Üniversite-Sanayi İşbirliği için ziyaretlerine devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.11.2020 14:03 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Rektör Çalış, Hasçelik Kablo Fabrikası ve Yataş Grup’a ziyaret gerçekleştirdi.
Üniversite-sanayi işbirliğine önem veren ve “ Kampüste Üniversite Değil, Sahada Üniversite” sloganı ile çalışmalarını aralıksız sürdüren ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri sanayicilerine ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretler kapsamında bugün ki ilk ziyaretini Hasçelik Kablo’ya gerçekleştiren Rektör Çalış, burada Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necmettin Baktır, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır ve Alper Özkaya ile bir süre görüştü. Hasçelik Kablo ziyaretinin ardından Rektör Çalış, ikinci ziyaretini ise Yataş Grup’a yaptı. Yataş Grup ziyaretinde Genel Müdür Yardımcısı Ali Ömerli ile görüşen Rektör Çalış, üniversite-sanayi işbirliğinin önemine dikkat çekti.
Rektör Çalış’ın ziyaretlerine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç ve Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç da eşlik etti.

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