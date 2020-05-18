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ERÜ Rektörü Çalış’tan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.05.2020 11:12 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
ERÜ Rektörü Çalış, mesajında şunları kaydetti; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Bandırma Vapuru ile 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. Bu yıl 101. yılını kutlayacağımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türk Milleti için büyük önem ve manevi değer taşımaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs’ta Samsun’da milli mücadeleyi başlatmış ve yurdun yeniden gelişebilmesine büyük önem vermiştir. O dönemde ülkenin geleceğinin gençler tarafından inşa edileceğine dikkat çeken Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 tarihini de Türk Gençliğine armağan etmiştir. Bu kapsamda, geleceğimizin teminatı ve umudu olan gençlerimize ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için büyük görevler düşmektedir. Sevgili gençlerimizin, başta milli teknoloji hamlemiz olmak üzere büyük Türkiye olma yolunda yurdumuz için önemli adımlar atarak canla ve başla çalışacaklarına inancımız tamdır. Bu vesile ile başta geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz olmak üzere, tüm Türk Milleti’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlar, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet dilerim.”

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