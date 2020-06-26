YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. ERÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinde Başhekimlik devir teslim töreni düzenlendi

ERÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinde Başhekimlik devir teslim töreni düzenlendi

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.06.2020 10:09 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde (Başhekimlik) devir teslim töreni düzenlendi.Başhekimlik makamında gerçekleştirilen devir teslim törenine, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinde Başhekimlik devir teslim töreni düzenlendi

Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde (Başhekimlik) devir teslim töreni düzenlendi.
Başhekimlik makamında gerçekleştirilen devir teslim törenine, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir ile eski Başhekim Prof. Dr. Ahmet Güney, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. İnsu Yılmaz ve Doç. Dr. Ömer Önal ile Hastaneler Başmüdürü Özcan Özyurt katıldı.
Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir, Prof. Dr. Ahmet Güney’e geçmişteki çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, akademik hayatında başarılar diledi. Prof. Dr. Ahmet Güney de başhekimlik görevine atanan Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir’e yeni görevinde başarılar diledi.
Konuşmaların ardından Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir, eski Başhekim Prof. Dr. Ahmet Güney’e Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin çini işlemeli tabağını takdim etti.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinde Başhekimlik devir teslim töreni düzenlendi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:17
Sabah
05:08
Öğle
12:46
İkindi
16:41
Akşam
20:14
Yatsı
21:57

Kayseri Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Su Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uzunlulu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Akın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Derman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ahmet - Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü imzalandı

Ahmet - Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü imzalandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.