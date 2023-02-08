ERÜ’den deprem bölgesine uzanan yardım eline destek yağıyor

ERÜ Acil Durum Koordinasyon Kurulu deprem bölgesinde yaralarını sarmaya çalışan afetzedeler için çalışmalarına hızla devam ediyor. Yardım kampanyasının duyurulmasının ardından, ERÜ personel ve öğrencileri ile vatandaşlar tarafından hazırlanan yardım paketleri Garaj İdari Amirliği’nde ekipler tarafından toplanıyor.

Yardım kampanyası çerçevesinde toplanan iklime uygun kullanılmamış mont, bot, yağmurluk, uyku tulumu, mat, çorap, atkı, bere, eldiven gibi kıyafetler ve battaniye, hijyen malzemeleri, bebek bezi, gıda malzemeleri, çocuk maması, ışıldak ve oyuncak gibi yardım malzemeleri ekipler tarafından tek tek kolilenerek, deprem bölgesine sevkiyata hazırlandı.

