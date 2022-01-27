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Eruh-Şırnak kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

27.01.2022 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt-Şırnak kara yolunda 3 araçta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

SİİRT (AA) - Eruh-Şırnak kara yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eruh ilçesi Görendoruk Jandarma Karakol Komutanlığı bölgesinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Bu nedenle Siirt-Şırnak kara yolunun Eruh-Şırnak bölümü ulaşıma kapandı.

Bölgede bulunan Karayolları 94 Siirt Şube Şefliği ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasının ardından yol ulaşıma yeniden açılacak.

Siirt-Şırnak kara yolunu kullanan 3 araçtaki 4 kişi, Eruh ilçesi Birini Tepesi mevkisinde kar nedeniyle mahsur kaldı.

Bölgeye sevk edilen Karayolları 94 Siirt Şube Şefliği ekipleri, yoğun çalışmanın ardından araçları kurtardı.

Vatandaşlar, Eruh ilçe merkezine getirildi.

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