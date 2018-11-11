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Koeman şaşırttı! Sürpriz tercih...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.11.2018 17:22 | Son Güncelleme

Erwin Koeman'dan Isla sürprizi! Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Alanyaspor maçında ön liberoda Mauricio Isla'ya görev verdi.

Koeman şaşırttı! Sürpriz tercih...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelirken, teknik direktör Erwin Koeman yine sürpriz tercihlere imza attı.

Hollandalı teknik adam, orta sahada Eljif Elmas ile birlikte sarı-lacivertli takımın Anderlecht maçında 88'de oyuna dahil olan ve ön liberoda oynayan Isla'yı bir kez daha aynı pozisyonda görevlendirdi. Isla, daha önce Cagliari'de, Juventus'ta ve Şili Milli Takımı'nda da zaman zaman ön libero pozisyonunda oynamıştı.

Sarı-lacivertlilerde ileri uçta ise bir kez daha iki forvet, Frey ile Slimani birlikte sahaya sürüldü.

BENZIA KULÜBEDE

Fenerbahçe'de Galatasaray maçında oyundan alındığı için teknik heyete yönelik yaptığı paylaşımın ardından Anderlecht maçında kadroya alınmayan Yassine Benzia, Alanyaspor maçıyla birlikte kadroya döndü.

Cezayirli oyuncu, sarı-lacivertlilerin 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Berke, Reyes, Yiğithan, Batuhan, İsmail, Mehmet Topal, Barış, Mahsun, Benzia ve Ferdi yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Erwin Koeman Mauricio Isla

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şikeciler kümede kalma adına mutlak kazanma maçına cıkıyolar şikeciler kesin kazanır kuzu tff hakem ayarı yapmıştır yine şikecilerin işi bu hı hı
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