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Erwin Koeman'dan Dinamo Zagreb maçı ve Ersun Yanal konusu yorumu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.11.2018 23:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, 0-0 biten Dinamo Zagreb maçı sonrası "Bir sonraki tura adımızı yazdırmayı başardık. Hedefimiz de zaten buydu" dedi. Koeman, Fenerbahçe taraftarının Samandıra'da Ersun Yanal için toplanmasıyla ilgili olarak ise "Futbolda bir çok sefer olmuş durumlar. Benim için soruyorsanız, ben umursamıyorum" şeklinde konuştu.

Erwin Koeman'dan Dinamo Zagreb maçı ve Ersun Yanal konusu yorumu

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, “Bir sonraki tura adımızı yazdırmayı başardık. Hedefimiz de zaten buydu. Bunu başarmış olduk. İyi maç çıkardık. İkinci yarı agresiftik. Birkaç pozisyona girdik. Gol atmakta zorlandığımızı görüyorum. Maçın genel resmine bakınca memnunum” diye konuştu. Pozisyon üretmekte zorlandıklarını belirten Koeman, “Gol için biraz şansa da ihtiyacınız var. Bu durum için çok çalışıyoruz. Umarım şans da bizim yanımızda olur. Futbolda maç kazanmak için gol atmanız gerekiyor. Pozisyon üretiyoruz. Üretmiyor olsak işimiz daha zor olur” diye konuştu.

“TAKIM HALİNDE OYNADIK"
Oyuncu değişikliği yapmamasının hatırlatılması üzerine Hollandalı çalıştırıcı, “60 dakikadan sonra yorgunluk söz konusu değildi. Bu akşam takım halinde oynadık. Sahadaki oyuncular 90 dakika oynamak istedi. Topla fazla koşuyoruz bu yüzden basit top kayıpları yaptık. Bu takım 90 dakika boyunca sahada kalmayı hak etti” diye cevap verdi.

"FENERBAHÇE UMARIM GENÇ OYUNCULARI KADROSUNDA TUTAR"
Takımdaki genç futbolcuların durumlarının sorulması üzerine Koeman, “Kadronuzda genç oyuncular olması sizin için önemlidir. Sezonu hep aynı 11 ile oynamazsınız. Genç oyuncular için sabra ihtiyacınız var. Bugün Barış 90 dakika oynadı. Genel olarak ondan memnunum. Karşısında oynayan sol bek onun hızından dolayı zorlandı. Oğuz’un sakatlığı üzücü. O da gelecek vaat ediyor. Elif bu sezon hemen hemen her maçta oynadı. İyi iş çıkardı. Genç oyuncularım kendileri geliştirmeli. Umarım Fenerbahçe, o oyuncuları kadrosunda tutar, düzenli oynayan oyuncular haline gelir” ifadelerini kullandı.

“ERSUN YANAL KONUSUNU UMURSAMIYORUM"
Geçtiğimiz gün Samandıra’da sarı-lacivertli taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal için toplanmasının sorulmasına Erwin Koeman, “Futbolda bir çok sefer olmuş durumlar. Benim için soruyorsanız, ben umursamıyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Erwin Koeman Fenerbahçe - Dinamo Zagreb ersun yanal

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