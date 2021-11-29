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Erzincan, Ardahan ve Kars'ta etkili olan sis ile soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi

29.11.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan, Ardahan ve Kars'ta etkili olan sis ile soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan, Ardahan ve Kars'ta etkili olan sis ve soğuk hava sürücülere zor anlar yaşattı.

Erzincan'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle, kent merkezi ve kara yollarında görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, çevre yollarında ve kavşaklarda sürücüleri sis nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kentte sisin aralıklarla devam edeceği belirtildi.

- Ardahan

Ardahan'da da sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi.

Özellikle kent merkezindeki Kura Nehri bölgesinde yoğunlaşan sis, yer yer görüş mesafesini düşürdü.

Sis yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı.

- Kars

Kars'ta bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından yaşanan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava yüzünden araç camları ve bitkiler kırağı ile kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

Kar yağışı sonrası etrafı beyaza bürünen Tarihi Kars Kalesi'nde güzel görüntüler ortaya çıktı.

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