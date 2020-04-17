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Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “Çocuk istismarının affı ülkemizin gündeminden kalkmalıdır”

ERZİNCAN HABERLERİ  | 17.04.2020 07:51 | Son Güncelleme

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Çocuk istismarının affı ülkemizin gündeminden kalkmalıdır” dedi.Aktürk, 2016 yılından beri defalarca gündeme getirilen çocukların istismarcılarıyla evlenmeleri halinde cezasızlık getirmeye yönelik yasa teklifinin meclise sunulacağına ilişkin; sosyal medyada yansıdığı şekilde, gerçekliği teyit edilmeyen bir belge dolaşıma sokulduğunu kaydederek, “Ancak buna rağmen belgenin sosyal medyaya yansıması kamu vicdanında çok büyük rahatsızlık oluşturmuştur.

Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “Çocuk istismarının affı ülkemizin gündeminden kalkmalıdır”

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Çocuk istismarının affı ülkemizin gündeminden kalkmalıdır” dedi.
Aktürk, 2016 yılından beri defalarca gündeme getirilen çocukların istismarcılarıyla evlenmeleri halinde cezasızlık getirmeye yönelik yasa teklifinin meclise sunulacağına ilişkin; sosyal medyada yansıdığı şekilde, gerçekliği teyit edilmeyen bir belge dolaşıma sokulduğunu kaydederek, “Ancak buna rağmen belgenin sosyal medyaya yansıması kamu vicdanında çok büyük rahatsızlık oluşturmuştur. Bu durum; konunun toplum nezdinde ne derece hassasiyetle takip edildiğini ve konuya ne derece önem verildiğini göstermiştir. Kamuoyunda oluşan bu infial üzerine, konuya ilişkin hassasiyetimizi ve uyarılarımızı bir kez daha hatırlatma zorunluluğu doğmuştur. 2005 yılında, cinsel istismar failinin mağdurla evlenmesinin cezanın erteleme nedeni olması, yasadan çıkartılmışken, eski yanlışa dönülmesine yol açacak her türlü yasal düzenleme, çocuğun korunmasından sorumlu olan bütün kurumları, mağdur çocuğun istismarcısı ile evlendirilmesi sürecinin bir parçası haline getirecektir.” diye konuştu.
Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, böyle bir düzenlemeye gidilmesi Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, Anayasamızın 90. ve 14. maddelerine ve Çocuk Koruma Kanununa açık aykırılık oluşturacağını belirterek, “Hukukun evrensel ilkelerine ve çocuğun üstün yararına aykırı olacak bir düzenlemenin bir daha ülkemizin gündemine getirilmemesi, teklif dahi edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Barolar olarak hukukçu ve insani yanımızla bir kez daha çocuk istismarının affı olmaz diyoruz” ifadelerine yer verdi.

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