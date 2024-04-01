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Erzincan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre MHP adayı Bekir Aksun kazandı

AA AA
01.04.2024 08:20
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Erzincan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre MHP adayı Bekir Aksun kazandı.

Erzincan Belediye Başkanlığını MHP adayı Bekir Aksun kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bekir Aksun 30 bin 33, bağımsız aday Yüksel Çakır 21 bin 605 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 99,38)

AKSUN'UN ÖZ GEÇMİŞİ

Bekir Aksun, 1967'de Erzincan'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde tamamlayan Aksun, Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Yüksek Okulu ile Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

1988-2006 yıllarında öğretmenlik yapan Aksun, 2006'da ticarete atıldı. Aksun, Erzincan MHP İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği, Basın Danışmanlığı, İl Genel Meclis Üyeliği, İl Başkan Vekilliği ve İl Başkanlığı ile MHP Üst Kurul Delegeliği görevlerinde bulundu.

Erzincan Belediye Başkanlığı görevini yürüten Aksun, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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