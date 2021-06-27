Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve çevrelerinde kısa süreli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve çevrelerinde kısa süreli sağanak ile gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 10, Kars'ta 11, Ağrı ve Erzurum'da 12, Erzincan'da 17 ve Iğdır'da 21 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 37, Ağrı'da 33, Erzincan'da 32, Erzurum'da 30, Kars'ta 29, Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.

