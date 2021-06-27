YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

27.06.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve çevrelerinde kısa süreli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve çevrelerinde kısa süreli sağanak ile gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 10, Kars'ta 11, Ağrı ve Erzurum'da 12, Erzincan'da 17 ve Iğdır'da 21 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 37, Ağrı'da 33, Erzincan'da 32, Erzurum'da 30, Kars'ta 29, Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Dedikodu olmasın diye kızımla program yapacağım""Dedikodu olmasın diye kızımla program yapacağım"
Doğu Anadolu'daki elektrik arızaları ve kayıp kaçak kullanımı İHA ile tespit edilecekDoğu Anadolu'daki elektrik arızaları ve kayıp kaçak kullanımı İHA ile tespit edilecek
Anahtar Kelimeler:
hava durumu

Erzurum Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazar

İmsak
02:46
Sabah
04:41
Öğle
12:23
İkindi
16:20
Akşam
19:55
Yatsı
21:41

Erzurum Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Pazar

Yeni Bölge Eczanesi
Palandoken
Kaplan Eczanesi
Yakutiye
Hayat Eczanesi
Yakutiye
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Çorum'da evinde oluşturduğu serada Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

Çorum'da evinde oluşturduğu serada Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Diyarbakır'da akar hale getirilen tarihi Fiskaya Şelalesi'yle muhteşem görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır'da akar hale getirilen tarihi Fiskaya Şelalesi'yle muhteşem görüntüler ortaya çıktı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Sağlık Bakanı Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.