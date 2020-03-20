YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan itfaiyesinden ‘Evde kal’ mesajı

Erzincan itfaiyesinden ‘Evde kal’ mesajı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 20.03.2020 11:16 | Son Güncelleme

Erzincan’da zaman kavramı gözetmeksizin fedakarca çalışan itfaiye çalışanları korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara ‘Evde kal’ mesajı verdi.Erzincan Belediyesi itfaiye çalışanları korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara ‘Evde kal’ mesajı verdi.

Erzincan itfaiyesinden ‘Evde kal’ mesajı

Erzincan’da zaman kavramı gözetmeksizin fedakarca çalışan itfaiye çalışanları korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara ‘Evde kal’ mesajı verdi.
Erzincan Belediyesi itfaiye çalışanları korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara ‘Evde kal’ mesajı verdi. İtfaiye çalışanları sosyal medya üzerinden yaptıkları görsel ile vatandaşlara çağrıda bulundu.
İtfaiye çalışanları ellerindeki kağıtlara yazdıkları, “Bizler sizin için buradayız, sizde bizim için evde kalın!” yazısı ile çekildikleri fotoğrafla tüm Erzincan halkına mesaj yolladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Diyarbakır’da oto ve hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı

Diyarbakır’da oto ve hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı

Sakarya’da bir AVM korona virüs nedeniyle geçici süre kapanıyor

Sakarya’da bir AVM korona virüs nedeniyle geçici süre kapanıyor

Gaziantep’te enfeksiyon riskine karşı Türkiye’de bir ilk

Gaziantep’te enfeksiyon riskine karşı Türkiye’de bir ilk

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi Sivas'a getirildi

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi Sivas'a getirildi

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu’ndan İl Sağlık Müdürü Tekin’e ziyaret

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu’ndan İl Sağlık Müdürü Tekin’e ziyaret

Erzincan Namaz Vakitleri 20 Mart Cuma

İmsak
04:55
Sabah
06:18
Öğle
12:35
İkindi
15:59
Akşam
18:41
Yatsı
19:59

Erzincan Nöbetçi Eczaneler20 Mart Cuma

Elıf Eczanesı Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakam Dede Musa Baştürk, Erzincan’da son yolculuğuna uğurlandı

Kaymakam Dede Musa Baştürk, Erzincan’da son yolculuğuna uğurlandı

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Erzincan’da iş yeri, ev ve araçlara Türk bayrakları asıldı

Erzincan’da iş yeri, ev ve araçlara Türk bayrakları asıldı

TFF 3. Lig: Erzincanspor: 6 - Şile Yıldızspor: 2

TFF 3. Lig: Erzincanspor: 6 - Şile Yıldızspor: 2

Erzincan soğuk hava: Refahiye ilçesi eksi 17’yi gördü

Erzincan soğuk hava: Refahiye ilçesi eksi 17’yi gördü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.