Erzincan itfaiyesinden ‘Evde kal’ mesajı

Erzincan’da zaman kavramı gözetmeksizin fedakarca çalışan itfaiye çalışanları korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara ‘Evde kal’ mesajı verdi.

Erzincan Belediyesi itfaiye çalışanları korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara ‘Evde kal’ mesajı verdi. İtfaiye çalışanları sosyal medya üzerinden yaptıkları görsel ile vatandaşlara çağrıda bulundu.

İtfaiye çalışanları ellerindeki kağıtlara yazdıkları, “Bizler sizin için buradayız, sizde bizim için evde kalın!” yazısı ile çekildikleri fotoğrafla tüm Erzincan halkına mesaj yolladı.

