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Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

22.06.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Erzincan, İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.Ö, M.M, T.G, T.K.K, F.Ö, S.Ö, A.K.H, Ö.Ö, R.K, H.A ve A.T.S gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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polis Erzincan DEAŞ

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