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Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede

29.06.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede

Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 22 Haziran'da, Erzincan, İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler M.Ö, M.M, T.G, T.K.K, F.Ö, S.Ö, A.K.H, Ö.Ö, R.K, H.A. ve A.T.S. adliyeye sevk edildi.

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